1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي



دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 344 مبايعة بقيمة 1.09 مليار درهم منها 56 مبايعة للأراضي بقيمة 346.25 مليون درهم و288 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 743.31 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 90 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تلتها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 ثم مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة أم هرير الثانية.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 84 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 56 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة الوصل وأخيرا مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 31 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 88 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 405.08 مليون درهم منها 30 رهن أراض بقيمة 177.26 مليون درهم و68 رهن فلل وشقق بقيمة 227.82 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 75 مليون درهم وأخرى في منطقة رقه البطين بقيمة 70 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 366.51 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الصفا الأولى بقيمة 190 مليون درهم وأخرى في منطقة رقه البطين بقيمة 130 مليون درهم.