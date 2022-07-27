ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية



أبوظبي (وام)

ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية خلال تداولات اليوم، مع استمرار إفصاحات الشركات عن أرباحها للنصف الأول من العام الجاري.

وصعد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.38% ما يعادل 1.63 نقطة ليبلغ مستوى 27427.76 نقطة، وزاد مؤشر "يورو ستوكس 50 " بنسبة 0.61% توازي 21.69 نقطة ليصل إلى 3596.95 نقطة وذلك وفقا لبيانات الأسواق الأوروبية.

وزاد مؤشر "كاك 40" الفرنسي نحو 25.24 نقطة أو ما نسبته 0.41% ليصل إلى 6236.69 نقطة، ونما مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.2% ما يوازي 26.88 نقطة ليبلغ مستوى 13123.81 نقطة.

وارتفع مؤشر " فوتسي 100 " البريطاني بنسبة 0.49% ما يوازي 35.44 نقطة ليصل إلى مستوى 7342.04 نقطة. وتترقب أسواق المال حول العالم اليوم قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشان أسعار الفائدة.