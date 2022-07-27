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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية
27 يوليو 2022 16:43


أبوظبي (وام)
 ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية خلال تداولات اليوم، مع استمرار إفصاحات الشركات عن أرباحها للنصف الأول من العام الجاري. 

وصعد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.38% ما يعادل 1.63 نقطة ليبلغ مستوى 27427.76 نقطة، وزاد مؤشر "يورو ستوكس 50 " بنسبة 0.61% توازي 21.69 نقطة ليصل إلى 3596.95 نقطة وذلك وفقا لبيانات الأسواق الأوروبية. 

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وزاد مؤشر "كاك 40" الفرنسي نحو 25.24 نقطة أو ما نسبته 0.41% ليصل إلى 6236.69 نقطة، ونما مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.2% ما يوازي 26.88 نقطة ليبلغ مستوى 13123.81 نقطة. 

وارتفع مؤشر " فوتسي 100 " البريطاني بنسبة 0.49% ما يوازي 35.44 نقطة ليصل إلى مستوى 7342.04 نقطة. وتترقب أسواق المال حول العالم اليوم قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشان أسعار الفائدة.

الأسهم الأوروبية
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