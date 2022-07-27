«طيران الإمارات» تعزز خدماتها إلى تل أبيب

دبي (الاتحاد)

أعلنت «طيران الإمارات» عن اعتزامها تعزيز خدماتها بين دبي وتل أبيب، بإطلاق رحلة يومية ثانية اعتباراً من 30 أكتوبر 2022، لتعزز بذلك خيارات السفر المُتاحة للمسافرين بعد مرور ما يزيد قليلاً عن شهر من تدشين رحلات الناقلة بين المدينتين. ويأتي تشغيل الرحلة اليومية الإضافية بين دبي وتل أبيب، استجابة للطلب المرتفع من المسافرين، والبناء على نجاح الخدمة الحالية التي تُسيرها «طيران الإمارات» إلى إسرائيل، وذلك في ظل التزام الناقلة بتعزيز خدماتها بين البلدين.

وتتيح الرحلة اليومية الثانية لمسافري «طيران الإمارات» من إسرائيل خيارات إضافية للسفر إلى دبي، ومنها إلى العديد من الوجهات الشعبية ضمن شبكة رحلات الناقلة. وكما يتيح للمسافرين من إسرائيل سهولة الوصول إلى الكثير من الوجهات براحة وسهولة في غضون فترات زمنية أقصر، ومن ضمن هذه الوجهات أوكلاند، بريزبن، برث، سول ، بالي وسنغافورة.

وتتيح الرحلة الثانية للمسافرين إلى إسرائيل مزيداً من المرونة عند تخطيط رحلاتهم مع خيار الوصول صباحاً إلى مطار «بن جوريون»، لتنضم بذلك إلى الرحلة اليومية الحالية «ئي كيه 931» التي تصل مساءً.

وبوسع المسافرين أيضاً الاستفادة من شراكة «طيران الإمارات» مع «فلاي دبي»، عند التخطيط لرحلاتهم، حيث تتضمن هذه الشراكة الكثير من الرحلات اليومية المشمولة باتفاقية تبادل الرموز بين الناقلتين.