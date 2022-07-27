أسعار الذهب ترتفع عالمياً

أبوظبي (وام)

صعدت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، بعد أن كانت متراجعة بنحو طفيف في المعاملات الصباحية.

ووفقاً لبيانات الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.26% أو ما يعادل 4.35 دولار إلى 1721.58 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة «01:52 مساءً بتوقيت الإمارات».

وزادت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.12% أو ما يعادل 2.2 دولار لتصل إلى 1719.65 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاتين 0.22% إلى 866.3 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.24% إلى 2016 دولار، وصعدت الفضة بنسبة 0.55% إلى 18.63 دولار للأوقية.

