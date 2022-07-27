«الدار» تستحوذ على منتجع دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «الدار العقارية»، عبر شركتها التابعة «الدار للاستثمار»، عن توسيع نطاق محفظتها المتنوعة والمتنامية من أصول الضيافة والترفيه عبر الاستحواذ على «منتجع دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان» الشاطىء الفاخر، إضافة إلى أرض شاطئية مجاورة معدّة للتطوير في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 810 ملايين درهم.

وتسهم عملية الاستحواذ في توسيع محفظة الدار من أصول الضيافة والترفيه، والتي تضم حالياً أكثر من 4250 غرفة، وترفع إجمالي استثمارات الشركة في رأس الخيمة إلى 2 مليار درهم.

كما تأتي استكمالاً لعمليات استحواذ الدار في وقت سابق من العام الحالي على «الحمرا مول» وفندق «ريكسوس باب البحر».

وقال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: «يأتي استحواذنا على الفندق الجديد من فئة الخمس نجوم استكمالاً لمحفظتنا الحالية من الأصول في إمارة رأس الخيمة، والتي ما زالت ترسخ مكانتها بصفتها سوقاً مزدهراً في قطاعي الضيافة والسياحة يتمتع بإمكانات نمو كبيرة، تماشياً مع هدفها المتمثل باستقطاب 3 ملايين زائر سنوياً بحلول عام 2025.» ومن جانبه، قال جاهد رحمن، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الدار للاستثمار رئيس مجلس إدارة الدار للفنادق والضيافة: «تهدف هذه الصفقة إلى تعزيز محفظتنا من الفنادق وأصول الضيافة المدرة للدخل المتكرر، بالإضافة إلى تمكين الدار من الاستحواذ على حصة أكبر من سوق رأس الخيمة المتنامي من خلال امتلاك حقوق تطوير إضافية في الإمارة.»