«الإمارات للتنمية» يطلق مبادرة لدعم «الصغيرة والمتوسطة»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، إطلاق مبادرة جديدة لتقديم إرشادات وإستشارات متخصصة مجانية لعملائه في مجال الصناعة، من خلال شراكة أبرمها المصرف مع «فيوتشر فاكتوري» Future Factory، الشركة الهندسية والاستشارية الرائدة والمتخصصة في بناء مصانع «ذكية» وتعزيز عمليات التصنيع ورسم استراتيجيات الأعمال المستقبلية.وتأتي المبادرة ضمن الدور الاستراتيجي الأوسع لمصرف الإمارات للتنمية بدفع عجلة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، خاصة عبر دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير أدائها، وذلك في إطار استراتيجية المصرف لترسيخ دوره كأحد المحركات المالية الرئيسية لدولة الإمارات من خلال دعم وتمكين استراتيجية التنمية الصناعية في الدولة، وتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة.

وقال أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «تقدم هذه المبادرة الدعم للمصنعين والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الرؤى والمشورة العملية والاستراتيجية لعملائنا في هذه القطاعات. اخترنا «فيوتشر فاكتوري» لتنفيذ هذا البرنامج، حيث سيقوم خبراء الشركة بزيارة مصانع عملائنا بهدف تقديم التوصيات النوعية حول أفضل الممارسات العالمية، بشكل خاص على صعيد استخدام الأتمتة والروبوتات ووسائل تطوير الإنتاج».

وأضاف النقبي: «توفر الشراكة مع «فيوتشر فاكتوري» فرصة لعملائنا الذين سيحظون بإعفاء من رسوم التقييم الأولي الاعتيادية للشركة، والتي قد تصل إلى 18000 درهم، ونتواصل في هذه المرحلة مع الشركات المصنعة، وكذلك الشركات الناشئة التي تتطلع إلى إنشاء قواعد تصنيع ذكي في أنحاء الإمارات للاستفادة من المبادرة، في إطار التزامنا بضمان جاهزية الشركات في الإمارات لاقتصاد المستقبل والتأكد من رفع كفاءة وتنافسية أعمالها».

وأكّد الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية على أن نموذج التقييم المتبع من قبل «فيوتشر فاكتوري» سيساعد الشركات على تطوير خريطة طريق شاملة واستراتيجية وذات طابع مستقبلي، مما سيجعلها أكثر تنافسية وكفاءة في السوق العالمية.

وأعرب النقبي عن ثقته بقدرة المبادرة الجديدة على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والازدهار في دولة الإمارات، مضيفاً: «ستوفر هذه المبادرة الخدمات الاستشارية والمساعدة الفورية لرواد الأعمال الشباب الطموحين في الدولة، كما أنها ستفي بالتزامنا المستمر بتعزيز الأثر التنموي على اقتصاد دولة الإمارات».

من جانبه، قال دوغلاس هاسل، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «فيوتشر فاكتوري» تعليقاً على إعلان إطلاق المبادرة: «المصنع الذكي هو المكان الذي يُصنع فيه المستقبل اليوم بسبب زيادة الترابط بين المنتجات وسلاسل القيمة ونماذج الأعمال بتأثير الثورة الصناعية الرابعة، التي تحمل معها تغييراً سريعاً للتكنولوجيا والصناعات والأنماط والعمليات المجتمعية بسبب زيادة الترابط والأتمتة الذكية».

وأضاف هاسل: «نحثّ المصنّعين على تبني المنهجيات والخطط التي تأخذ بعين الاعتبار أبرز التحولات العالمية في القطاع وذلك لضمان قدرة مؤسساتهم ومرونتها والمحافظة على النمو، فالاستعداد عامل حاسم في هذا المجال. وهنا تلعب شركتنا «فيوتشر فاكتوري» دوراً هاماً في مساعدة الشركات وإرشادها في رحلة التصنيع الذكي».