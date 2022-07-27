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الاقتصادي

محمد الشرقي يطلع على خطط تطوير مطار الفجيرة الدولي

محمد الشرقي يطلع على خطط تطوير مطار الفجيرة الدولي
27 يوليو 2022 15:38

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على دور قطاع الطيران في دعم عملية النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة بالدولة، مشيراً سموه إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بأهمية إرساء النظم التشغيلية والاستثمار الأمثل في مشاريع مؤسسات الطيران لرفع كفاءته وتحسين جودته. 

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جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، إسماعيل البلوشي مدير عام مطار الفجيرة الدولي. تم خلال اللقاء استعراض مستجدات العمل في مطار الفجيرة الدولي والمشاريع التطويرية المجهزة بأحدث التقنيات التشغيلية التي تدعم سلامة حركة الملاحة الجوية وتعزز جودة الخدمات المقدمة في المطار. 

وأشاد سموه بالجهود المبذولة من قبل فرق المطار والعاملين فيه، في سبيل تحقيق أعلى معايير الكفاءة والجودة العالمية في قطاع الطيران في إمارة الفجيرة، بما يعزز مكانتها على المستوى المحلي والدولي في هذا المجال الاستراتيجي. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وإبراهيم القلاف نائب مدير عام مطار الفجيرة الدولي.

الفجيرة
مطار الفجيرة
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