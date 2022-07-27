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الاقتصادي

«دي بي ورلد»: 3.5% نمو مناولة الحاويات في الربع الثاني

سلطان بن سليم
27 يوليو 2022 15:35

دبي (الاتحاد)
قامت «دي بي ورلد المحدودة» بمناولة 20.2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً على مستوى محفظتها العالمية من محطات الحاويات في الربع الثاني من 2022. 

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وشهدت الكميات الإجمالية لمناولة الحاويات ارتفاعاً بنسبة 2.9% على أساس سنوي مُعلن، وبنسبة 3.5% على أساس المقارنة المثلية.
وجاء نمو حجم المناولة في الربع الثاني من 2022 مدفوعاً بأداء مناطق آسيا والمحيط الهادئ والأمريكتين وأستراليا. وفي ميناء جبل علي (دولة الإمارات)، تمت مناولة 3.6 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً في الربع الثاني من 2022، بزيادة قدرها 3.5% على أساس سنوي.
 أما على أساس إجمالي حجم مناولة الحاويات في النصف الأول من 2022، فقامت «دي بي ورلد» بمناولة 39.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بزيادة قدرها 2.3% على أساس سنوي مُعلن، وبنسبة 2.7% على أساس المقارنة المثلية.وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»: «نعلن عن أداء قوي آخر من حيث إجمالي حجم المناولة مع نمو بنسبة 3.5% خلال الربع الثاني من 2022، وهو يتخطى معدّل نمو القطاع الذي يبلغ نسبة 2.6%. جاء النمو مدفوعًا بالأداء القوي لمحطات الحاويات في مناطق آسيا والمحيط الهادئ والأمريكتين وأستراليا. كما حقق ميناء جبل علي في دولة الإمارات أداءً محسناً مع نمو إجمالي حجم مناولة الحاويات بنسبة 3.5% على أساس سنوي».
وأضاف: «بالنظر إلى المستقبل، فإن التوقعات على المدى القريب غير مؤكدة، نظراً للظروف الجيوسياسية وضغوط التضخم والتأثير المستمر للجائحة، لكننا لا نزال متفائلين بشأن حركة التجارة العالمية على المدى المتوسط والطويل. ونتوقع تقديم أداء محسّن للعام بأكمله نظراً للبداية القوية التي سجّلناها هذا العام».

دي بي ورلد
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