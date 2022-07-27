11.2 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

كشف التقرير نصف السنوي الصادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن القيمة الإجمالية للتداول العقاري خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2022 بلغت 11.2 مليار درهم، حيث سجلت الدائرة 3.468 صفقة عقارية شهدتها 165 منطقة في مختلف مدن إمارة الشارقة وعلى مساحة إجمالية منفذة بلغت 30 مليون قدم مربعة.

وبلغ إجمالي معاملات البيع 3.327 معاملة بقيمة إجمالية تصل إلى 4.1 مليار درهم منها 3.9 مليار درهم في مدينة الشارقة لوحدها بينما بلغت معاملات بيع المنفعة 141 معاملة بقيمة 243 مليون درهم، في حين سجلت الرهونات العقارية قيمة 5.3 مليار درهم، أما عدد جنسيات المستثمرين الذين نفذوا صفقات عقارية خلال هذه الفترة فقد بلغ 75 جنسية مختلفة.

وقال عبد العزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة: يواصل القطاع العقاري في الإمارة تحسنه مستفيداً من المزايا التنافسية التي يحظى بها المستثمرون في الإمارة، حيث يعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في حجم وعدد التداولات في القطاع السكني، فضلاً عن إطلاق عدد من المشاريع العقارية التطويرية الكبرى، الأمر الذي يحفز المستثمرين على التوسع في تنفيذ التداولات وإجراء الصفقات العقارية، باعتبار العقار الملاذ الآمن والأنسب لاستثماراتهم في ظل التزايد النسبي في معدلات التضخم.