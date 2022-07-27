240.4 مليون درهم صافي أرباح «تبريد» النصفية

بوظبي (الاتحاد)

سجلت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، ارتفاعاً في صافي أرباحها بنسبة 3% ليبلغ صافي الأرباح 240.4 مليون درهم، نهاية النصف الأول من 2022، مقارنةً بالفترة ذاتها في النصف الأول من العام 2021. كما حققت الشركة ارتفاعاً في إيرادات المجموعة بنسبة 12.3% محققةً 975.7 مليون درهم، مقارنةً بـ 869 مليون درهم في النصف الأول من العام 2021، فيما سجلت ارتفاعاً في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13.9% محققةً 589.3 مليون درهم، مقارنةً بـ 517.6 مليون درهم في النصف الأول من العام 2021. وفيما يتعلق بأبرز الإنجازات التشغيلية، بلغ إجمالي الكمية التعاقدية الموصلة للعملاء 1.241.331 طن تبريد، وبلغ حجم توصيلات التبريد الجديدة 31.235 طناً، منها 12.435 طناً لعملاء جدد في دولة الإمارات العربية المتحدة، و18.300 طن في سلطنة عُمان، و500 طن في مملكة البحرين لتصل إلى 33980 طناً. وقال خالد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس الإدارة: «كانت ستة أشهر حافلة بجهود توسيع النطاق الجغرافي، وإثراء الوعي العام، وإحراز التقدم بصدد تحقيق الأهداف طويلة المدى. تأتي هذه النتائج المالية المتميزة مباشرةً في أعقاب نشر شركة تبريد لتقرير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة لعام 2021، الذي ترقَّبه الكثير، حيث تستعرض الشركة استمرار تركيزها الشديد على تحقيق الاستفادة لكلٍ من الجهات المعنية والموظفين والمجتمعات على نحو متكافئ. وبصفتي رئيس مجلس إدارة تبريد، أفتخر بالتزام الشركة الحثيث بالجودة وأُنا على يقين بأن ستستمر بتعزيز مكانتها على مدى الأشهر والأعوام المقبلة». من جهته، أضاف المهندس خالد عبد الله المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة تبريد: «نحصد الآن ثمار توسيع محفظة أعمال شركة تبريد خلال العام 2021، لا سيما باستحواذنا على 100% من المحطة الوحيدة التي تخدم جزيرة المارية بأبوظبي، والتي تحظى بأهمية كبرى.»

