10 ملايين زائر لبوابة الإمارات الرسمية في النصف الأول



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن أكثر من 10 ملايين شخص زاروا البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات على الإنترنت خلال النصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 26% عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ عدد الزيارات التي تمت على البوابة ما يقارب 16 مليون زيارة، جرى خلالها تصفح أكثر من 24 مليون صفحة على موقع البوابة.

وتشير هذه النتائج إلى المكانة الكبيرة التي تحتلها بوابة (U.ae) كمرجع رئيس للمعلومات والخدمات التي يحتاجها الأفراد من مختلف شرائح المتعاملين في دولة الإمارات وخارجها، وكذلك الشركات والمؤسسات المختلفة. ويعكس هذا التطور الثقة المتنامية في محتوى البوابة، كما يشير إلى جهود فرق العمل التي تواكب تطوير المحتوى وتعمل على تحديثه بصفة يومية ليتواءم مع المستجدات ويلبي احتياجات الزوار.

وأشارت الهيئة إلى أن أكثر الصفحات زيارة كانت تلك المتعلقة بالاستعلام عن طلبات أذونات الدخول والتأشيرات وصلاحيتها، والصفحات المتعلقة بالسفر إلى دولة الإمارات، بالإضافة إلى الصفحات المتعلقة بخدمات الهوية والتأشيرة الذهبية.

وحول هذه النتائج قالت أحلام عبد الرحمن الفيل مدير إدارة الاتصالات المؤسسي في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «تعتبر بوابة (U.ae) إحدى الممكنات الرئيسية لعملية التحول الرقمي في الدولة، وهي تحتوي على معلومات شاملة ومفصلة عن الدولة من حيث الخدمات والمبادرات والمشاريع والاستراتيجيات وغيرها. وانطلاقاً من هذه الأهمية يبذل فريق البوابة جهوداً حثيثة لضمان تحديث المحتوى بما يتناسب مع الاحتياجات اليومية للجمهور. ويجري تطوير محتوى البوابة على نحو تشاركي، حيث تعمل الجهات الحكومية في الدولة على مراجعة المحتوى الخاص بها، وتزويد فريق الهيئة بأي تعديلات مطلوبة. كما يتلقى الفريق الكثير من الملاحظات والمقترحات من جمهور المتعاملين ويقوم بتحويل تلك المعطيات إلى مدخلات للتطوير والتحسين. وأدت تلك الجهود المتواصلة إلى تعزيز ثقة الجمهور بمحتوى البوابة، الأمر الذي يتبدى في نتائج محركات البحث.

وأضافت:«إن مساهمة البوابة في تعزيز الحضور الرقمي للدولة يعود إلى روح التعاون والفريق الواحد، لهذا نتوجه بالشكر والتقدير إلى الزملاء في الجهات الحكومية لجهودهم المتواصلة في هذا الشأن، كما نشكر زوار البوابة على تفاعلهم، ونؤكد مواصلة التطوير والتحديث انسجاماً مع ثقافة التميّز والريادة التي اتسمت بها دولة الإمارات على الدوام.»

وأشارت الهيئة إلى تصدر سكان الدولة عدد زوار البوابة، ومن ثم الزوار من كل من الهند، والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، وجمهورية مصر على الترتيب، في حين كان الزوار الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً هم الأكثر زيارة للبوابة.

ويعتمد فريق البوابة الرسمية للدولة خطة مفصلة للتحديث معتمداً على أحدث التقنيات والبرمجيات لتوفير منصة رقمية متكاملة تتضمن كل المعلومات التي يرغب الزوار في معرفتها، هذا بالإضافة إلى مئات الخدمات وعدد كبير من الروابط والمرفقات التي تثري محتوى البوابة وتعزز تجربة المستخدم.

يذكر أن البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات U.ae تتكون من أربعة أبواب رئيسية تشمل: باب المعلومات والخدمات، وباب عن دولة الإمارات، وباب المشاركة الإلكترونية، وباب الإعلام. ويتناول باب المعلومات والخدمات العديد من الموضوعات مثل: العمل والاستثمار والسياحة والبنية التحتية ونظم التأشيرات، بالإضافة إلى قائمة كاملة بجميع الخدمات الحكومية في الدولة.

ويغطي الباب الثاني: تاريخ الدولة بعصورها المختلفة، كما يغطي خطط واستراتيجيات الدولة لاستشراف المستقبل وتحقيق التنمية الشاملة، كما يغطي هذا الباب جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة. وفي باب المشاركة الإلكترونية، تتعدد قنوات التواصل مع حكومة دولة الإمارات، حيث يتضمن الباب منصات للمشورة والمحادثة الفورية، وغيرها.