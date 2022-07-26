سيولة الأسهم تتجاوز 1.5 مليار درهم

أبوظبي (وام)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.54 مليار درهم في ختام تداولات أمس، تركزت معظمها على الأسهم الكبرى في قطاعات البنوك والعقار والاستثمار.

وتوزعت السيولة بواقع 1.416 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و132.3 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 228.5 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 12 ألف صفقة.

ووصل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام إلى مستوى 9537.51 نقطة مع نهاية التعاملات، فيما بلغ مؤشر سوق دبي المالي مستوى 3247.33 نقطة بارتفاع بنسبة 0.35%.

وضخت المؤسسات الاستثمارية أكثر من 14 مليون درهم كمحصلة شراء في السوقين، بعد تحقيقها مشتريات بقيمة 1.343 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.329 مليار درهم. وصعد في سوق أبوظبي سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.41%، و«ألفا ظبي» بنسبة 1.42% و«أغذية» بنسبة 0.94% و«الياه سات» 0.78% و«أبوظبي الإسلامي» 0.78%، فيما تصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 380.6 مليون درهم وأغلق عند 292.2 درهم. وفي سوق دبي المالي، ارتفع «إعمار العقارية» بنسبة 1.14% و«الإمارات دبي الوطني» 0.39% و«العربية للطيران» 1.89% و«دبي للاستثمار» 1.74%، وأغلق سهم «ديوا» مستقراً عند 2.53 درهم، فيما تصدر «دبي الإسلامي» قائمة الأنشط بعد اجتذابه سيولة بنحو 22.7 مليون درهم.