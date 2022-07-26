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الاقتصادي

الذهب يرتفع قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي

الذهب يرتفع قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي
26 يوليو 2022 16:05

لندن (رويترز) 

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 ارتفعت أسعار الذهب بعض الشيء اليوم الثلاثاء، وتأرجحت داخل نطاق محدود خلال اليوم مع تراجع الدولار، بينما تجنب المستثمرون الرهانات الكبيرة قبيل الرفع المتوقع لأسعار الفائدة الأمريكية.وزاد سعر الذهب 0.5 في المئة في المعاملات الفورية إلى 1726.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1724.90 دولار للأوقية.
وانخفض الدولار للجلسة الرابعة على التوالي، فهبط 0.1 في المئة مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس غداً الأربعاء. ومن شأن رفع الفائدة بهذا القدر الكبير أن ينهي عملياً دعم الاقتصاد في فترة انتشار جائحة كوفيد-19.
ويزيد رفع الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء الذهب الذي لا يدر عوائد ثابتة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 في المئة إلى 18.63 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.9 في المئة إلى 887.10 دولار، كما صعد البلاديوم 0.5 في المئة إلى 2018.09 دولار.

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