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الاقتصادي

«دبي للاستثمار» تنتج 850 ألف طن من الفولاذ لـ 6200 مشروع

«دبي للاستثمار» تنتج 850 ألف طن من الفولاذ لـ 6200 مشروع
26 يوليو 2022 15:47

دبي (الاتحاد)

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أكملت شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية، التي تأسست في عام 1997 كشركة تابعة لدبي للاستثمار، بنجاح 25 عاماً في مجال أعمال الصلب، حيث ساهمت في تعزيز محفظة أعمال دبي للاستثمار في قطاع صناعة الصلب في مختلف أنحاء المنطقة والعالم.ويأتي الاحتفال باليوبيل الفضي للشركة ليؤكد نجاحها في مواكبة الطلب المتنامي على منتجات الصلب إذ انتجت الشركة 850 ألف طن من الفولاذ تم استخدامها في 6200 مشروع في أكثر من 50 دولة. تمتد مرافق الشركة على مساحة 140 ألف متر مربع بطاقة تصنيع سنوية تزيد عن 75 ألف طن.
وقال عبد العزيز بن يعقوب السركال، الرئيس التنفيذي لقسم شركات مواد البناء في شركة دبي للاستثمار: «إنه إنجاز مميز لشركة دبي للاستثمار تحقق من خلال شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية التابعة لها والتي نافست بشكل رائع في قطاع صناعة الصلب على مدى 25 عاماً. ويعد توسع الإمارات لأنظمة المباني الحديدية في تصدير منتجاتها جزءًا من استراتيجية النمو المدروس والقوي لتنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز المرونة وتحسين القدرة التنافسية. خلال الـ 25 عاماً الماضية، ركزت دبي للاستثمار على الاستفادة من الابتكار والموارد لتنفيذ أفضل الممارسات في التصنيع مع التركيز على تحسين الإنتاجية وتحسين سلسلة التوريد واعتماد التشغيل الآلي لعملياتها لتقديم الخدمة على النحو الأمثل في السنوات القادمة».
وقال جوزيف شدياق، المدير العام لشركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية: «تقوم الإمارات لأنظمة المباني الحديدية بالتوسع في مناطق خارج الشرق الأوسط، وتستفيد من سمعتها كواحدة من الشركات المصنعة الرائدة لهياكل الفولاذ في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى أعمالنا في الإمارات ودول المنطقة، يتم تصدير أكثر من 40٪ من منتجاتنا إلى أسواق أفريقيا وآسيا التي تعدّ أسواقًا مربحة لأعمال الصلب. لقد وضعنا خطط عمل استراتيجية لتوسيع واستكشاف هذه الفرص ونتوقع أن تتوسع أعملنا بأكثر من 75٪ في هذه المناطق في العامين القادمين».

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