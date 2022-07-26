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الاقتصادي

«هب 71» تعقد شراكة لرقمنة الاحتياجات القانونية للشركات الناشئة

«هب 71» تعقد شراكة لرقمنة الاحتياجات القانونية للشركات الناشئة
26 يوليو 2022 15:46

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «هب 71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن عقد شراكة مع Clara، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا القانونية تقدم خدمات قانونية مؤتمتة للشركات الناشئة.
 وستدعم هذه الشراكة الشركات الناشئة التي تتخذ من «هب 71» مقراً لها وتتيح لها الوصول إلى منظومة Clara الرقمية المبتكرة، مما يسهّل العمليات القانونية المعقدة المرتبطة بإنشاء شركة وتنميتها والحصول على الاستثمار.
وبحسب الاتفاقية، ستتكفل «هب 71» بتكاليف شركاتها الناشئة التي تسجّل مؤسساتها في سوق أبوظبي العالمي من خلال Clara. 

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وسيتاح للشركات أيضاً الحصول على أسعار تفضيلية للمنتجات التي تقدمها المنصة، بما في ذلك إنشاء عقود قانونية للشركات الناشئة تلقائيًا، وجدول الرسملة، ومزايا غرفة البيانات الرقمية «dataroom»، بالإضافة إلى وظيفة التعليم التوقّعي التي تطلع المؤسسين على مجموعة كاملة من المفاهيم القانونية المهمة لأعمالهم.وقال هاشم الكعبي، مسؤول خدمات الشركات في «هب 71»: «تتمتع التكنولوجيا القانونية بالقدرة على التأثير الإيجابي على وظائف الشركات الناشئة وتسهيل العمليات المكلفة والمعقدة التي تستهلك الوقت. وتدعم مجموعة البرامج والحوافز والشراكات التي توفرها Hub71 الشركات في كافة مراحل إنشائها، مما يسهل على المؤسسين نقل الشركات الناجحة وإعدادها وإنشاءها وتوسيع نطاقها والحدّ من تكاليف العملية. وتكمّل شراكتنا مع Clara هذه الجهود وتضمن تزويد مؤسسينا بالأدوات والمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات قانونية صائبة يمكن أن تعزز نجاحهم.»
من جهته، قال باتريك روجرز، الرئيس التنفيذي وأحد المؤسسين لشركة Clara: «تبحث الشركات الناشئة عن نهج جديد لمساعدتها على تجنّب عقبات وتعقيدات التعامل مع المسائل القانونية. ويسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة مع «هب 71»، حيث أصبح أكثر من نصف شركات «هب 71» من عملاء Clara ونتطلع إلى مواصلة دعم الشركات الجديدة التي تختار «هب 71» كمنصة لانطلاقتها.»
ويحتضن مجتمع «هب 71» شركات ناشئة من 25 دولة حول العالم تنشط في 18 قطاعاً يشمل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتحليلات. وتهدف «هب 71» من خلال إنشاء شراكات إلى ربط رواد الأعمال بالمستثمرين والشركات المؤثرة ودعمهم في تنمية مؤسساتهم والوصول إلى الأسواق الدولية.

منصة هب 71
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