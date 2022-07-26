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الاقتصادي

870 مليون درهم تداولات الإيجارات في عجمان في النصف الأول

870 مليون درهم تداولات الإيجارات في عجمان في النصف الأول
26 يوليو 2022 15:45

عجمان (وام)

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أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن ارتفاع قيمة التداولات الإيجارية خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، حيث سجلت القيم الإيجارية نمواً بواقع 870 مليون درهم وبزيادة بلغت 54%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العامين المنصرمين، بحسب تقرير النصف الأول للعام 2022 الصادر عن الدائرة. وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن الدائرة عملت جاهدة خلال الفترة الماضية على إنجاز مشاريع التكامل مع الشركاء المعنيين في تقديم الخدمات وتدشين الأنظمة الإلكترونية والذكية التي أسهمت في إتمام المعاملات خلال وقت قياسي، وتحقيق الأثر الإيجابي في تحسين جودة حياة المتعاملين، وفق الهدف الإستراتيجي للدائرة المتمثل بتحقيق التنمية الحضرية المتوازنة. وأوضح أن القيم الإيجارية للعقد السكني للنصف الأول من العام الحالي بلغت 870 مليون درهم، فيما حققت 790 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي 2021، كما سجلت 564 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2020، حيث إن عجمان أصبحت إمارة جاذبة للسكان والزوار والسياح والمستثمرين؛ إذ تتوفر فيها بيئة مثالية للعيش الرغيد وفتح المشاريع الناجحة وضمان استمراريتها. وقال: «إن الموقع الجغرافي المتميز للإمارة باعتبارها حلقة وصل مع الإمارات الأخرى، أسهم في ارتفاع عدد العقود السكنية والتجارية والاستثمارية، موضحاً أن القيادة الحكيمة في عجمان تقدم كافة أنواع التحفيز والتسهيلات والدعم للسكان والمستثمرين، فالتشريعات واللوائح تمتاز بالمرونة والأخذ بأيدي رواد الأعمال». من جهته، بين عمار عبدالكريم آل كايد مدير إدارة التنظيم الإيجاري في الدائرة، أن تصديق العقود الإيجارية بأنواعها السكنية والتجارية والاستثمارية شهد زيادة ملحوظة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العامين الماضيين، حيث أنجز نظام تصديق العقود 35151 عقداً سكنياً، و15884عقداً تجارياً، و125 عقداً استثمارياً، مبيناً أن التحول الذكي ونظام تصديق أسهم في سرعة إنجاز المعاملات وتمكين المتعاملين من إنجازها في أي وقت ومكان، والتي تستغرق دقيقة واحدة فقط.
 

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