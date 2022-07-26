88 % نمو منصة «أبوظبي الإسلامي» الرقمية لمعاملات الشركات خلال 3 سنوات

أبوظبي (الاتحاد)

كشف مصرف أبوظبي الإسلامي، عن نمو معدلات الإقبال على خدماته المصرفية الرقمية للشركات بشكل مضاعف خلال السنوات الثلاث الماضية، في مؤشر واضح على اتساع شريحة العملاء من الشركات الذين أصبحوا يفضلون إتمام معاملاتهم المصرفية إلكترونياً بشكل كامل دون الحاجة إلى زيارة أفرع المصرف.

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي خدماته الرقمية للشركات من جميع الأحجام من خلال منصة/ADIB Direct/ التي تضمن للعملاء إتمام العديد من المعاملات المصرفية بأمان وسرعة من خلال واجهة مستخدم واحدة متاحة على الإنترنت والهواتف المتحركة والأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية.

وحققت منصة ADIB Direct العديد من الإنجازات منذ إطلاقها في عام 2019، حيث يعتمد على خدماتها حالياً 22.588 شركة صغيرة ومتوسطة، ويستفيد منها 23.789 عميلاً.

وتواصل المنصة اجتذاب المزيد من العملاء على أساس سنوي، وسجلت معاملاتها المباشرة نسبة نمو وصلت إلى 88%، فيما انخفضت نسبة المعاملات التي تتم من خلال زيارة فروع المصرف من 33% في عام 2019 إلى 14% في عام 2022. ويعتمد حالياً أكثر من 700 ألف من عملاء مصرف أبوظبي الإسلامي على مختلف حلول خدماته المصرفية الرقمية لإنجاز معاملاتهم، ومن بين أبرز تلك الحلول منصة ADIB Direct التي تتيح للشركات الوصول إلى الخدمات المصرفية، دون الحاجة إلى زيارة أفرع المصرف، وإتمام إجراءات المدفوعات بموثوقية وأمان.