أصول المصرف المركزي ترتفع إلى 519.8 مليار درهم أبريل الماضي
أصول المصرف المركزي ترتفع إلى 519.8 مليار درهم أبريل الماضي
26 يوليو 2022 12:58
ارتفعت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى 519.81 مليار درهم في أبريل الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 10.14% أو ما يعادل 47.9 مليار درهم مقارنة بنحو 471.95 مليار درهم في أبريل 2021.
ووفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي الصادرة اليوم، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 249.84 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في أبريل الماضي، إلى جانب استثمارات بنحو 173.68 مليار درهم، و51.97 مليار درهم للودائع، و1.14 مليار درهم للقروض والسلف، و43.18 مليار درهم للأصول الأخرى.
وأظهرت الإحصائيات أن إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي ارتفعت إلى 462.18 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي بزيادة على أساس سنوي بلغت 17.4% أو ما يعادل 68.4 مليار درهم مقارنة بنحو 393.78 مليار درهم في أبريل 2021، بينما زاد علي أساس شهري بنسبة 0.5% أو ما يوازي 2.3 مليار درهم مقارنة بنحو 459.92 مليار درهم في مارس 2022.
وبحسب الإحصائيات، جاء الارتفاع السنوي في الأصول الأجنبية للمركزي، نتيجة زيادة في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك بالخارج بنسبة 9.2% أو ما يوازي 23 مليار درهم لتبلغ 273.1 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي مقارنة بنحو 250.12 مليار درهم في أبريل 2021.
وزادت الأوراق المالية الأجنبية ضمن أصول المصرف المركزي الأجنبية إلى 127.78 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، بارتفاع نسبته 23.5% أو ما يعادل 24.3 مليار درهم، مقارنة بنحو 103.44 مليار درهم في ابريل 2021.
وبالنسبة للأصول الأجنبية الأخرى للمصرف المركزي فقد وصلت إلى 61.3 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، مقارنة بنحو 40.22 مليار درهم في أبريل 2021، بارتفاع نسبته 52.4% أو ما يعادل 21.1 مليار درهم.
في سياق أخر، أظهرت إحصائيات المجاميع النقدية لدولة الإمارات الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفاع النقد المصدر إلى 124 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 9.4% أو ما يعادل 10.6 مليار درهم مقارنة بنحو 113.4 مليار درهم في أبريل 2021.
ووفق الإحصائيات، توزع النقد المصدر بواقع 19.6 مليار درهم للنقد بالبنوك و104.4 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك في أبريل الماضي.
وزادت الودائع النقدية إلى 626 مليار درهم في أبريل الماضي بنمو بنسبة 14.5% أو ما يوازي 79.2 مليار درهم مقارنة بنحو 546.8 مليار درهم في أبريل 2021.