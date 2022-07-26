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الاقتصادي

النفط يواصل الارتفاع وسط مخاوف شح الإمدادات

النفط يصعد بفعل مخاوف قلة الإمدادات
26 يوليو 2022 09:49

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي وسط مخاوف متزايدة من شح الإمدادات الأوروبية.

وارتفعت عقود خام برنت الآجلة لشهر سبتمبر 1.51 دولار، أو 1.4 بالمئة إلى 106.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 0339 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفزت 1.9 بالمئة في اليوم السابق.

كما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر سبتمبر 1.36 دولار، أو 1.4 بالمئة إلى 98.04 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 2.1 بالمئة أمس الاثنين.

وقلصت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا أمس بعدما قالت شركة جازبروم إن الإمدادات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا ستنخفض إلى 20 بالمئة فقط من طاقته.

 

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