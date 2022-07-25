14.36 مليار درهم صافي شراء الأجانب للأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (دبي)

بلغ صافي الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية، نحو 14.363 مليار درهم (محصلة شراء)، خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو 2022، بواقع 11.96 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و2.4 مليار درهم في سوق دبي المالي، وذلك بعد أن قام المستثمرون الأجانب بشراء أسهم في كلا السوقين بقيمة 76.42 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة إجمالية 62 مليار درهم.

وحسب بيانات أسواق الأسهم المحلية، فقد تمكنت مؤشرات السوقين من تحقيق ارتفاعات إيجابية على مدار فترة الستة أشهر الماضية، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال تلك الفترة بنسبة تفوق 10.7 % رابحاً 933 نقطة، وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة تفوق 3 % رابحاً 96.9 نقطة.

وأشارت البيانات إلى أن صافي الاستثمار المؤسسي في أسواق الأسهم المحلية خلال فترة الـ 6 أشهر الماضية بلغ 5.37 مليار درهم (محصلة شراء) بواقع 4.92 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و449 مليون درهم في سوق دبي المالي، حيث بلغت قيمة الأسهم التي اشترتها المؤسسات في كلا السوقين 195.254 مليار درهم، مقارنة بمبيعات من الأسهم بقيمة 189.87 مليار درهم.

سوق أبوظبي

وكشفت بيانات إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية أن صافي الاستثمار الأجنبي خلال فترة الستة أشهر الماضية بلغ 11.961 مليار درهم كمحصلة (شراء) من شراء أسهم بقيمة 52.550 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 40.589 مليار درهم. وكان الأجانب من الجنسيات الأخرى (بخلاف العرب ومواطني دول مجلس التعاون) الأكثر شراءً بصافي استثمار 11.888 مليار درهم (كمحصلة شراء) من مشتريات بقيمة 43.86 مليار درهم ومبيعات بقيمة 31.979 مليار درهم، وبلغ صافي استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 209.72 مليون درهم (شراء) كمحصلة مشتريات من الأسهم بقيمة 3.27 مليار درهم ومبيعات من الأسهم بقيمة 3.06 مليار درهم. وفي المقابل كانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 135.8 مليون درهم بعد بيعهم أسهماً بقيمة 5.54 مليار درهم على مدار 6 أشهر، مقارنة بمشتريات من الأسهم بقيمة 5.406 مليار درهم.

وأشارت بيانات سوق أبوظبي إلى أن صافي الاستثمار المؤسسي خلال فترة الـ 6 أشهر الماضية بلغ 4.928 مليار درهم من شراء أسهم بقيمة 172.563 مليار درهم وبيع أسهم بقيمة 167.634 مليار درهم، لافتة إلى أنه فيما يخص مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد ارتفع خلال فترة الستة أشهر الماضية بنسبة تفوق 10.7% رابحاً 933 نقطة ليصل إلى 9647 نقطة، مقارنة بنحو 8713.87 نقطة، وسجل المؤشر أعلى مستوى خلال تلك الفترة عند10171 نقطة.

سوق دبي

وإلى ذلك، أظهرت بيانات إدارة سوق دبي المالي، ارتفاع قيمة الأسهم التي اشتراها الأجانب على مدار الستة أشهر الماضية مقارنة بقيمة الأسهم المباعة، حيث بلغ صافي الاستثمار الأجنبي 2.4 مليار درهم محصلة شراء أسهم بقيمة 23.872 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 21.47 مليار درهم.

وكان الأجانب من الجنسيات الأخرى (بخلاف العرب ومواطني دول مجلس التعاون) الأكثر شراءً بصافي استثمار 1.466 مليار درهم (كمحصلة شراء) من مشتريات بقيمة 16.366 مليار درهم ومبيعات 14.899 مليار درهم، وجاوز صافي استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المليار درهم (شراء) كمحصلة مشتريات من الأسهم بقيمة 3.942 مليار درهم ومبيعات من الأسهم بقيمة 2.91 مليار درهم. وفي المقابل كانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 95.88 مليون درهم بعد بيعهم أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 3.66 مليار درهم، مقارنة بمشتريات من الأسهم بقيمة 3.564 مليار درهم.

وأكدت بيانات ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي خلال فترة الستة أشهر الماضية بنسبة تفوق 3% رابحاً 96.9 نقطة ليصل إلى 3254.13 نقطة، مقارنة بنحو 3157.23 نقطة، وتمكن المؤشر من الارتفاع إلى مستوى 3747.94 نقطة بتاريخ 5 مايو الماضي، موضحة أن ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي جاء بدعم من الاستثمار المؤسسي، حيث بلغ صافي الاستثمار المؤسسي 449.33 مليون درهم من شراء أسهم بقيمة 22.691 مليار درهم ومبيعات من الأسهم بقيمة 22.242 مليار درهم.