استثمارات بنوك الإمارات ترتفع إلى 472.7 مليار درهم

أبوظبي (وام)

ارتفعت استثمارات البنوك العاملة في الدولة إلى 472.7 مليار درهم في نهاية مارس الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 3.91% أو ما يعادل 17.8 مليار درهم مقارنة بنحو 454.9 مليار درهم في مارس 2021، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات المركزي أن استثمارات البنوك الوطنية زادت على أساس شهري بنسبة 0.55% أو ما يعادل 2.6 مليار درهم مقارنة بنحو 470.1 مليار درهم في فبراير الماضي.

ويعد رصيد استثمارات البنوك الوطنية المسجل في نهاية شهر مارس الأعلى منذ بداية العام الجاري مقارنة بالأرقام المسجلة في فبراير ويناير الماضيين. ووفق إحصائيات المصرف المركزي، استحوذت سندات الدين على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بواقع 58.2% مع بلوغها 275.2 مليار درهم في نهاية مارس الماضي. وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق نحو 28.7% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 135.7 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي 12.3% مقابل 120.8 مليار في مارس 2021، وبارتفاع على أساس شهري بنحو 14% مقابل 119 مليار درهم في فبراير.