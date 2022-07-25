الثلاثاء 26 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

الأسهم المحلية تستقطب 1.36 مليار درهم

الأسهم المحلية تستقطب 1.36 مليار درهم
26 يوليو 2022 00:49

أبوظبي (وام)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.36 مليار درهم في ختام تداولات أمس، مع استمرار ترقب المستثمرين لإفصاح مزيد من الشركات عن نتائجها للنصف الأول من العام الجاري. 
وتوزعت السيولة بواقع 1.18 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و183.06 مليون درهم في سوق دبي المالي، وذلك بعد التداول علي 207.7 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 13.1 ألف صفقة. 
ووصل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام إلى مستوى 9579.42 نقطة مع نهاية التعاملات، فيما بلغ مؤشر سوق دبي المالي مستوى 3235.9 نقطة. 
وضخ المستثمرون الأجانب غير العرب نحو 188.7 مليون درهم كمحصلة شراء في السوقين، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 367.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 178.5 مليون درهم.
وارتفع في سوق أبوظبي «العالمية القابضة» بنسبة 0.75% ليصل إلي 294.7 درهم متصدراً قائمة الأنشط من حيث القيم بأكثر من 336.3 مليون درهم، كما صعد «ألفا ظبي» بنسبة 0.67% إلى 24.02 درهم، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 0.56% إلى 8.93 درهم، و«غذاء القابضة» 2.89% و«أغذية» 0.75%. 
بينما في سوق دبي المالي، ارتفع «دبي الإسلامي» بنسبة 0.34% إلى 5.82 درهم، وصعد «تيكوم» بنسبة 0.86% و«العربية للطيران» 2.92% و«أرامكس» 0.53% و«الخليج للملاحة» 1.45%، وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 40.2 مليون درهم وأقفل عند 5.25 درهم، فيما أغلق سهمي «ديوا» و«سوق دبي المالي» مستقرين من دون تغيير. 
وجاء سهم «تعاونية الاتحاد»، المُدرج مطلع الأسبوع الماضي، ضمن الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي المالي مع تصدره المرتبة الثانية بعد صعوده بنحو 5% ليغلق عند 4.2 درهم بعد التداول على 2.62 مليون سهم بقيمة 10.8  مليون درهم.

الأسهم المحلية
أسواق الأسهم المحلية
أسواق الأسهم
الأسهم الإماراتية
الإمارات
أسواق المال
أسواق المال الإماراتية
سوق أبوظبي للأوراق المالية
سوق دبي المالي
آخر الأخبار
محمد بن زايد
الإمارات
تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. رفع نسبة الراتب التقاعدي للمواطنين العاملين بالمدارس الحكومية في أبوظبي إلى 80%
اليوم 13:08
اختراع يساعد 400 مليون شخص من مصابي السكري
دنيا
اختراع يساعد 400 مليون شخص من مصابي السكري
اليوم 13:07
حرائق غابات في المغرب
عربي ودولي
قتيل وجريح في حريق غابات في المغرب
اليوم 13:01
«أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو» تتألق بـ3 بطولات
الرياضي
«أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو» تتألق بـ3 بطولات
اليوم 13:00
«الكاراتيه» في «عربية القاهرة»
الرياضي
«الكاراتيه» في «عربية القاهرة»
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©