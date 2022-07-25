الأسهم المحلية تستقطب 1.36 مليار درهم

أبوظبي (وام)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.36 مليار درهم في ختام تداولات أمس، مع استمرار ترقب المستثمرين لإفصاح مزيد من الشركات عن نتائجها للنصف الأول من العام الجاري.

وتوزعت السيولة بواقع 1.18 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و183.06 مليون درهم في سوق دبي المالي، وذلك بعد التداول علي 207.7 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 13.1 ألف صفقة.

ووصل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام إلى مستوى 9579.42 نقطة مع نهاية التعاملات، فيما بلغ مؤشر سوق دبي المالي مستوى 3235.9 نقطة.

وضخ المستثمرون الأجانب غير العرب نحو 188.7 مليون درهم كمحصلة شراء في السوقين، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 367.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 178.5 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي «العالمية القابضة» بنسبة 0.75% ليصل إلي 294.7 درهم متصدراً قائمة الأنشط من حيث القيم بأكثر من 336.3 مليون درهم، كما صعد «ألفا ظبي» بنسبة 0.67% إلى 24.02 درهم، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 0.56% إلى 8.93 درهم، و«غذاء القابضة» 2.89% و«أغذية» 0.75%.

بينما في سوق دبي المالي، ارتفع «دبي الإسلامي» بنسبة 0.34% إلى 5.82 درهم، وصعد «تيكوم» بنسبة 0.86% و«العربية للطيران» 2.92% و«أرامكس» 0.53% و«الخليج للملاحة» 1.45%، وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 40.2 مليون درهم وأقفل عند 5.25 درهم، فيما أغلق سهمي «ديوا» و«سوق دبي المالي» مستقرين من دون تغيير.

وجاء سهم «تعاونية الاتحاد»، المُدرج مطلع الأسبوع الماضي، ضمن الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي المالي مع تصدره المرتبة الثانية بعد صعوده بنحو 5% ليغلق عند 4.2 درهم بعد التداول على 2.62 مليون سهم بقيمة 10.8 مليون درهم.