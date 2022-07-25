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الاقتصادي

«إشراق للاستثمار» تقترب من الاستحواذ على «جولديلوكس»

جاسم الصديقي
26 يوليو 2022 00:49

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت إشراق للاستثمار، عن قرب الانتهاء من عملية الاستحواذ على «صندوق جولديلوكس» بواسطة إصدار أسهم جديدة. كما تعمل الشركة على تخفيض رأس المال من 2.325 مليار درهم إلى 1.427 مليار درهم لإطفاء الخسائر المتراكمة، بالإضافة إلى الزيادة اللاحقة لرأس المال مقابل الاستحواذ. 
ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستحواذ في تمكين «إشراق» من زيادة ربحيتها، وتحسين سعر سهمها، وتعزيز قدرتها على تنمية أعمال قوية، بالإضافة إلى خلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهمي «إشراق».
وفي هذا الصدد، قال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة «إشراق للاستثمار»: «نعمل حالياً بجهد لإكمال عملية الاستحواذ على صندوق «جولديلوكس». تماشياً مع التفويض الممنوح من قبل مساهمينا، وضعنا عجلة القيادة لتعزيز الأداء المالي للشركة وتحسين الفعالية التشغيلية. إننا متفائلون بأن هذا الاستحواذ سيسرع فرص النمو المستقبلية ويخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا. كما نتطلع إلى تقديم المزيد من التحديثات للمساهمين في الأسابيع القادمة».

جاسم الصديقي
إشراق للاستثمار
الإمارات
شركة إشراق للاستثمار
صندوق جولديلوكس
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