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مدبولي يشهد مراسم التوقيع على انضمام البحرين لمبادرة الشراكة الصناعية

مدبولي يشهد مراسم التوقيع على انضمام البحرين لمبادرة الشراكة الصناعية
25 يوليو 2022 21:10

القاهرة (الاتحاد)
شهد رئيس مجلس الوزراء المصري معالي الدكتور مصطفى مدبولي، في العاصمة المصرية «القاهرة» اليوم، مراسم التوقيع على انضمام مملكة البحرين، شريكاً رابعاً، إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وهي الشراكة التي تم إطلاقها، أساساً، في دولة الإمارات العربية المتحدة في التاسع والعشرين من شهر مايو الماضي، بهدف تعزيز دور القطاع الصناعي.
وجددت الدول الأعضاء في المبادرة، دعوتها لكل الأشقاء والشركاء للانضمام إلى هذه الشراكة التي أصبحت تضم دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وتهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين هذه الدول، وتمكين القطاع الصناعي وتعزيز دوره، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ومنح شركات القطاع الخاص الفرصة للتوسع في أعمالها، وتعزيز الشراكات وعقدها في المنطقة، وزيادة فرص العمل الجديدة والنوعية، وخفض كلف المنتجات، وحماية سلاسل التوريد.

وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
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