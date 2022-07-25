الدولار يتراجع قبل رفع متوقع لسعر الفائدة

لندن (رويترز)ه

بط سعر الدولار وسجلت العملات الرئيسية المنافسة مكاسب اليوم الاثنين مع عودة الإقبال على المخاطرة لأسواق العملات، في حين يقيم المستثمرون الأثر المحتمل لرفع متوقع في أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع.وأشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعاته يومي 26 و27 يوليو تموز، على الرغم من بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت أن التضخم بلغ 9.1 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، مما يزيد من احتمالات رفع أكبر للفائدة بمقدار مئة نقطة أساس في وقت لاحق هذا العام.

وبحلول الساعة 1036 بتوقيت جرينتش نزل مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 106.49 في حين ارتفع اليورو 1.02195 دولار.

وارتفع الدولار أمام الين الياباني 0.2 بالمئة إلى 136.375 ين للدولار، كما صعد الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.2035 دولار.