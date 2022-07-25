6 ملايين مسافر عبر مطار الشارقة في النصف الأول

الشارقة (الاتحاد)

واصل مطار الشارقة تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام الجاري، بما يترجم الثقة العالية التي يتمتع بها من قبل المتعاملين، ليسجل ارتفاعاً في أعداد المسافرين خلال النصف الأول من العام 2022، بنسبة 142.74% لتقارب الـ 6 ملايين مسافر، بالمقارنة مع 2.449 مليون مسافر في النصف الأول من العام 2021، كما شهد المطار نمواً في حركة الطائرات لتسجل 41.189 رحلة، مقارنة بـ 21709 رحلات في النصف الأول من العام 2021 بنسبة زيادة 89.73%.

وارتفع إجمالي مناولة الشحن عبر مطار الشارقة خلال الفترة بين بداية يناير وحتى نهاية يونيو الماضي إلى أكثر من 96 ألف طن، بنسبة نمو 50.39%، مقارنة بـ 63.844 ألف طن خلال ذات الفترة من العام 2021.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «تعكس الأرقام الإيجابية المحققة، المكانة المميزة التي تحظى بها إمارة الشارقة كوجهة مفضلة للسفر والأعمال، وتؤكد قدرة مطار الشارقة على كسب ثقة شريحة واسعة من المسافرين، من خلال الجهود المبذولة لتقديم أفضل الخدمات الرائدة والمبتكرة وضمان رضى وراحة المسافرين بما يحقق تجربة سفر أمنة ومميزة لجميع المتعاملين، من خلال التعاون مع شركائنا العاملين في المطار من جهات حكومية وخاصة، فضلاً عن الدور الأساسي والمهم لشركات الطيران، والناقل الوطني العربية للطيران، في إعادة تشغيل وجهات سابقة واستقطاب وجهات جديدة، والذي أثر بشكل إيجابي على حركة النمو المسجلة في المطار».

وأضاف: «تحرص هيئة مطار الشارقة الدولي على الاستثمار في الخدمات والحلول الذكية وفق أعلى المعايير الدولية، واستقطاب المزيد من شركات الطيران العالمية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بما يضمن النمو المستمر في أعداد المسافرين، ويتناسب مع طموحاتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة المطار الرائدة على خريطة السفر الإقليمية والعالمية، كأحد أفضل المطارات في المنطقة».

وتابع: «من المتوقع أن يستمر النمو الإيجابي في معدلات السفر خلال النصف الثاني من العام الجاري، نتيجة تزايد الإقبال على السفر عبر مطار الشارقة، في ظل توسع شبكة الوجهات التي يخدمها».

وتواصل هيئة مطار الشارقة الدولي السير بخطى ثابتة نحو تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى الارتقاء المستمر بتجربة السفر للمتعاملين، وتعزيز تنافسية المطار على المستوى الإقليمي والعالمي، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والحلول المبتكرة التي توفر تجربة سفر أكثر راحة وسلاسة ومتعة للمسافرين.