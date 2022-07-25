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«ديوا» تتلقى 1.897 طلباً لتوصيل الكهرباء عبر «الناموس»

«ديوا» تتلقى 1.897 طلباً لتوصيل الكهرباء عبر «الناموس»
25 يوليو 2022 14:39

أبوظبي (الاتحاد)
 أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تلقيها 1.897 طلباً لتوصيل الكهرباء من خلال خدمة «الناموس» خلال النصف الأول من العام الجاري. وتتيح خدمة «الناموس» (كلمة تقال للفائز بالسباق باللهجة الإماراتية) توصيل الكهرباء للمشاريع التي تصل أحمالها إلى 150 كيلووات في خطوتين وخلال 5 أيام فقط.وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نحرص على توفير بنية تحتية متطورة تواكب متطلبات التنمية المستدامة في دبي، وتعزز تنافسية الإمارة في مجال تسهيل ممارسة الأعمال وتأسيس الأنشطة الاستثمارية واستقطاب الشركات ورواد الأعمال في مختلف القطاعات. وتعد خدمة»الناموس«ثمرة تعاون الهيئة الوثيق مع شركائها من الاستشاريين والمقاولين، ونجاحها في توفير بيئة إيجابية تحفز الابتكار واقتراح المبادرات التطويرية، والخروج بتوصيات لتسهيل وتسريع آلية الحصول على خدمات الكهرباء وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.»
وأوضح معالي الطاير أن الهيئة أطلقت «خدمة الناموس» عام 2014 للمقاولين والاستشاريين، ضمن حزمة التسهيلات التي توفرها للمشاريع الصناعية والتجارية والسكنية، مشيراً إلى أن الهيئة توفر جميع الإمكانات اللازمة والخدمات الذكية التي تساعد الاستشاريين والمقاولين على تنفيذ أعمالهم بكل سهولة ويسر.
وأكد المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن خدمة «الناموس» اختصرت إجراءات الحصول على الكهرباء إلى خطوتين بدلاً من ثلاث خطوات، خلال 5 أيام فقط، موضحاً أن عدد الاستشاريين والمقاولين المعتمدين لدى الهيئة بلغ 2.258 استشارياً ومقاولاً حتى 30 يونيو 2022.

هيئة كهرباء ومياه دبي
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