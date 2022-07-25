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الاقتصادي

النفط يرتفع في تعاملات متقلبة

النفط يهبط بسبب مخاوف زيادة سعر الفائدة
25 يوليو 2022 14:37


لندن (رويترز)
 ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين في تعاملات متقلبة إذ تزن السوق المخاوف من نقص الإمدادات في مقابل توقعات بأن يُضعف رفع أسعار الفائدة الأمريكية الطلب على الوقود.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية سبتمبر 79 سنتا أو 0.77 في المئة إلى 103.99 دولار للبرميل في الساعة 1050 بتوقيت جرينتش.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتا أو 0.87 في المئة إلى 95.52 دولار للبرميل.
وتأرجحت أسعار عقود النفط الآجلة صعودا وهبوطا في الأسابيع الماضية مع محاولة المتعاملين الموازنة بين احتمالات المزيد من الرفع لأسعار الفائدة، وهو ما قد يحد من النشاط الاقتصادي مما يقلل بدوره الطلب على الوقود، وبين نقص الإمدادات من النفط الروسي نتيجة للعقوبات الغربية.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنها تهدف إلى إعادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميا في غضون أسبوعين من نحو 860 ألف برميل يوميا. لكن محللين توقعوا استمرار تقلب إنتاج النفط الليبي مع استمرار التوترات هناك.

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