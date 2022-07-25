«الاتحاد للطيران» تتبنّى استخدام حل «الوديعة المستدامة»

أبوظبي (الاتحاد)

أصبحت شركة الاتحاد للطيران أول عميل يتبنّى حل الوديعة المستدامة من مجموعة «سيتي» المصرفية في سوق أبوظبي العالمي.

ومن شأن حلول الودائع التي طرحتها «سيتي» مؤخراً أن تدعم جهود شركة الطيران في استثمار الأموال الفائضة كجزء من أجندة الاستدامة الخاصة بها.وستتمكّن شركة الاتحاد للطيران من الاستفادة من حلّي الودائع الجديدين من «سيتي»، وهما، حل الوديعة المستدامة لأجل والودائع المستدامة متوسطة أجل الاستحقاق، اللذان يوفران عوائد تنافسية ويستندان إلى أطر السندات الخضراء والاجتماعية، وهو ما يدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وعلّقت إليسار فرح أنطونيوس، الرئيس التنفيذي لـ «سيتي» في دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجموعة «سيتي» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالقول: «من دواعي سرورنا أن نبرم هذه الشراكة مع الاتحاد للطيران لتصبح أول عميل لدينا يودع الأموال باستخدام حل الودائع المستدامة من «سيتي» في سوق أبوظبي العالمي، وتستكشف طرقاً جديدة ومبتكرة لدعم أهداف الاستدامة. وتعكس مجموعتنا الجديدة من حلول الودائع التزام قيادة «سيتي» الراسخ بمساعدة عملائنا على تحسين مؤشرات الأداء الرئيسي للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أقسام الخزينة لديها من خلال تبني مجموعة من الحلول المستدامة.»

وقال آدم بوقديدة، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بمجموعة الاتحاد للطيران: «تلتزم شركة الاتحاد للطيران بالاستدامة على امتداد أعمالها، بدءاً من إزالة الانبعاثات الكربونية من عملياتنا من خلال برامجنا «غرينلاينر» للاستدامة و«استدامة 50»، وصولاً إلى إطلاق مبادرة «غابة الاتحاد لأشجار القرم»، ومكافأة ضيوفنا من خلال برنامج الولاء «خيارات واعية». كما يبحث فريق الشؤون المالية لدينا باستمرار عن فرص لتطوير حلول تمويل مستدامة ومبتكرة، ونحن فخورون للغاية بمواصلة شراكتنا الاستراتيجية مع سوق أبوظبي العالمي و«سيتي بنك» في إطار هذه المبادرة.»

سيتم تخصيص الأموال المستثمرة في الودائع لتمويل أو إعادة تمويل الأصول في محفظة مشاريع التمويل الأخضر و/أو التمويل الاجتماعي المؤهلة. ويرتكز هذا التخصيص إلى المعايير المنصوص عليها في إطار سيتي للسندات الخضراء، وإطار التمويل الاجتماعي وإطار السندات الاجتماعية للسكن الميسور التكلفة.

من جهته صرح دانيال ترومانز، أمين الخزينة لمجموعة الاتحاد للطيران، بالقول: «بصفتنا شركة رائدة في تمويل الطيران المستدام، يسعدنا أن نكون أول شركة تقوم بإيداع الأموال في الودائع المستدامة لدى «سيتي» في سوق أبوظبي العالمي. وتعد هذه الحلول الأحدث من بين العديد من حلول التمويل المستدام التي قمنا بتطبيقها على مدار الأعوام الأربعة الماضية، وتشكل كذلك دليلاً آخر واضحاً على التزامنا بالاستدامة».

وقالت فاني راو، رئيسة خدمات إدارة السيولة لـ «سيتي» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «من دواعي سرورنا أن نطبّق حلول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المبتكرة بفرعنا الرئيسي في سوق أبوظبي العالمي. واستناداً إلى أطرنا القوية، تعتزم «سيتي» تمويل أو إعادة تمويل المشاريع الصديقة للبيئة مثل الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وجودة المياه، فضلاً عن المشاريع ذات التأثير الاجتماعي، مثل توسيع نطاق الوصول إلى المجتمعات منخفضة الدخل في الأسواق الناشئة والسكن الميسور التكلفة وغيرها. نحن سعداء بأن تكون شركة الاتحاد للطيران أول عميل لنا يبرم شراكة معنا في هذه الرحلة المهمة».