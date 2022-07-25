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السعودية... ارتفاع الصادراتِ السلعية غير النفطية خلال مايو الماضي

السعودية... ارتفاع الصادراتِ السلعية غير النفطية خلال مايو الماضي
25 يوليو 2022 14:35

الرياض (د ب أ) 
بلغت قيمة الصادراتِ السلعية السعودية خلال شهر مايو الماضي 144 مليار ريال مقابلَ 79 مليار ريال خلال نفس الشهر من العام الماضي، وذلك بارتفاع مقدارُه 65 مليار ريال، بنسبة 83.4 %.
وحسب نشرة التجارة الدولية الصادرة اليوم الاثنين من الهيئة العامة للإحصاء السعودية، بلغت قيمة الصادرات البترولية خلال شهر مايو الماضي 116 مليار ريال، مقابلَ 57 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2021 بارتفاع مقدارُه 59 مليار ريال بنسبة 105.5 %.
وبينت أن قيمةُ الصادرات غير البترولية وتشمل إعادة التصدير خلال الشهر قبل الماضي بلغت 28 مليار ريال، مقابلَ 22 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بارتفاع مقدارُه 6 مليارات ريال بنسبة 26.7 %.
وأوضحت النشرة أن قيمة الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر مايو الماضي بلغت 54 مليار ريال، مقابلَ 44 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي وذلك بارتفاع مقدارُه 10 مليارات ريال بنسبة 21.8 %.

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