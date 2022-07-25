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أسعار الذهب تتراجع عالمياً مع صعود الدولار

الذهب يستقر وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية
25 يوليو 2022 09:38

 تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، مع صعود الدولار الأميركي. ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، فقد انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.07 % أو ما يعادل 1.21 دولار إلى 1726.4 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة " 09:10 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.19% أو ما يعادل 3.15 دولار لتصل إلى 1724.25 دولار للأونصة. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين 0.4% إلى 859.8 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 2.24% إلى 1981.28 دولار، وتراجعت الفضة بنسبة 0.88% إلى 18.45 دولار للأوقية. 

المصدر: وام
أسعار الذهب
الدولار الأميركي
تعاملات الذهب
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