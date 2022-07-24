130 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في 7 أشهر

دبي (الاتحاد)

اتجه القطاع العقاري في إمارة دبي نحو تسجيل مبيعات قياسية جديدة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022 متجاوزة 130 مليار درهم من خلال 48 ألف معاملة، لتكون بذلك أكبر قيمة مبيعات على الإطلاق خلال تلك الفترة، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة.

وشهد شهر يوليو من عام 2022 أعلى قيمة إجمالية لصفقات البيع العقارية في إمارة دبي بقيمة تجاوزت 16 مليار درهم حتى تاريخه موزعة على نحو 5359 صفقة، وهي أعلى قيمة على الإطلاق لشهر يوليو تليها مبيعات شهرية بقيمة 15.4 مليار درهم في عام 2009.

وسجلت قيمة المبيعات الشهرية منذ بداية شهر يوليو 2022 وحتى الآن زيادة بنحو 49% على أساس سنوي مقارنة بنظيره في العام الماضي، والتي تجاوزت 11 مليار درهم موزعة على 4414 صفقة عقارية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال، وليد الزرعوني، إن القطاع العقاري في دبي يواصل تحطيم الأرقام القياسية على صعيد المبيعات والمعاملات فترةً بعد أخرى وشهراً تلو الأخر، في مؤشر قوي على استمرار حالة الزخم والأداء الاستثنائي الذي بدأ منذ أواخر العام الماضي ودليلاً قوياً على الجاذبية الاستثمارية المتزايدة التي يتمتع بها سوق دبي العقاري.

وأوضح الزرعوني أن سوق العقارات تسجل أداءً غير مسبوق منذ بداية العام الحالي وسط نمو قياسي للطلب المدفوع بعدد من العوامل الإيجابية، في ظل توقعات بمواصلة المؤشرات الإيجابية وتحقيق نمو مطرد في مبيعات العقارات لتتجاوز 230 مليار درهم بحلول نهاية العام.