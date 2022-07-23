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الاقتصادي

ترشيد استهلاك الغاز في ألمانيا عبر «المزادات»

ترشيد استهلاك الغاز في ألمانيا عبر «المزادات»
24 يوليو 2022 00:11

بون (د ب أ)

أعلنت الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات أمس، أن من المقرر إطلاق نموذج المزادات لترشيد استهلاك الغاز في القطاع الصناعي اعتباراً من الخريف المقبل.
وقال رئيس الوكالة، كلاوس مولر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «من المقرر افتتاح العرض في 15 سبتمبر، ليدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل».
ومن شأن هذا النموذج أن يحفز مستهلكي الغاز من شركات الصناعة القادرة على الاستغناء عن الغاز، بحيث تقوم هذه الشركات بترشيد استهلاكها مقابل الحصول على رسوم يتم تمويلها من السوق، على أن توفر هذه الشركات كميات من الغاز يمكن تخزينها.
ورغم انخفاض إمدادات الغاز الروسي، تحاول ألمانيا ملء مرافق تخزين الغاز الخاصة بها بسرعة قبل بدء موسم التدفئة.

ألمانيا
الغاز
الغاز الروسي
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