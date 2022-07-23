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السودان يرفع أسعار البنزين والسولار

السودان يرفع أسعار البنزين والسولار
24 يوليو 2022 00:12

الخرطوم (رويترز) 

قالت وزارة الطاقة والنفط السودانية، في بيان، إن أسعار البنزين في السودان ارتفعت أمس بواقع 90 جنيهاً سودانياً للتر، لتصل إلى 760 جنيهاً (1.34 دولار) للتر.
كما ارتفعت أسعار الجازاويل (السولار) 108 جنيهات إلى 748 جنيهاً للتر. وقالت الوزارة في بيان: «جاءت أسعار المحروقات (بعد) المراجعة التي تجريها الوزارة مع شركات الاستيراد الحر والخاص في ظل التغيرات التي تطرأ في السوق العالمي للمحروقات». وشهد السودان زيادات متتالية في أسعار الوقود العام الماضي، بموجب عملية إلغاء تدريجي لدعم الوقود والتي تهدف الآن إلى اتباع الأسعار العالمية.

السودان
أسعار البنزين
أسعار الوقود
أسعار الجازولين
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