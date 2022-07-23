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أوروبا تستحوذ على 33% من وجهات «الاتحاد للطيران»

أوروبا تستحوذ على 33% من وجهات «الاتحاد للطيران»
24 يوليو 2022 00:13

رشا طبيلة (أبوظبي)

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تسير الاتحاد للطيران رحلاتها في الوقت الراهن وخلال الموسم الصيفي إلى 67 وجهة، منها 22 وجهة أوروبية بواقع %33 من إجمالي الوجهات، فيما تأتي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في المرتبة الثانية بعدد الوجهات بعد القارة الأوروبية، يليها شبه القارة الهندية ثم آسيا وأستراليا، يليها أميركا الشمالية.
وبحسب الموقع الإلكتروني للاتحاد للطيران، تسير الناقلة رحلاتها إلى 13 وجهة في شبه القارة الهندية وهي أحمد آباد ودكا وكوتشي ونيودلهي وبنغالور، إضافة إلى حيدر آباد ولاهور وتشيناي وإسلام آباد وماليه وكولومبو وكراتشي ومومباي.
أما في أوروبا، فتسير الناقلة إلى 22 وجهة وهي أمستردام وجزيرة كريت وإسطنبول ومانشيستير ونيس وفيينا وأثينا ودبلن ولندن وميلانو وباريس وزيوريخ، إضافة إلى برشلونة وفرانكفورت ومدريد وموسكو وروما، فضلاً عن بروكسل وجنيف ومالقة وميونيخ وسانتوريني.
وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تسير الناقلة إلى 16 وجهة وهي القاهرة وعمّان والدار البيضاء وجوهانسبيرغ والرياض والبحرين والدمام والكويت وسيشيل، إضافة إلى بيروت والدوحة والمدينة وجدة ومسقط وتل أبيب وزنجبار.
أما في آسيا وأستراليا، فتسير الناقلة رحلاتها إلى 12 وجهة وهي، بانكوك ومانيلا وشانغهاي وبكين وملبورن وسنغافورة وجاكرتا وبوكيت وسيدني وكوالالمبور وسيئول وطوكيو.
وفي أميركا الشمالية، فإن الوجهات التي تسير إليها الناقلة هي شيكاجو ونيويورك وتورونتو وواشنطن.
وبسبب الزيادة الكبيرة المتوقعة في عدد المسافرين في الفترة بين 29 من يونيو الماضي و31 من يوليو الجاري، تنصح الاتحاد للطيران المسافرين في هذه الفترة التأكد من متطلبات السفر للوجهة المنشودة وتصدير التذاكر إلكترونياً قبل السفر والتوجه للمطار، والوصول للمطار قبل 4 ساعات من موعد الرحلة، إضافة إلى إدخال الحقائب والأمتعة في نظام خدمات الحقائب الذاتية.

أوروبا
الاتحاد للطيران
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