ناقلات وطنية تعزز تجربة سفر الأطفال

رشا طبيلة (أبوظبي)

تقدم الناقلات الوطنية عدداً من الخدمات المميزة والإرشادات التي تضمن انسيابية حركة سفر الأطفال مع عائلاتهم داخل المطارات وعلى متن الرحلات خلال موسم الصيف. ونصحت الناقلات الوطنية المسافرين على متنها بالتأكد قبل السفر مع عائلاتهم من أنظمة وقواعد مقاعد الأطفال على متن الطائرة وعربات الأطفال وأسعار التذاكر الخاصة بالأطفال، والتي تختلف بحسب الأعمار وإرشادات عدد المرافقين مع الأطفال لا سيما الرضع، فضلاً عن الخدمات التي تقدمها للترفيه عن الأطفال على متن الطائرة، إلى جانب ضرورة حجز المقاعد الملائمة والوجبات الخاصة بهم.

وأكد عدد من الناقلات الوطنية، على موقعها الإلكتروني، أن العائلات لهم الأولوية في صعود الطائرة، ومكاتب لإتمام إجراءات السفر لهم بشكل خاص، مع تسهيلات متنوعة توفر عربات أطفال وأنظمة ترفيه وهدايا وأنشطة للأطفال على متن الرحلات.

وأكدت الاتحاد للطيران، على موقعها الإلكتروني، أنها تتيح أولوية الصعود للطائرة للعائلات التي لديها أطفال وتقدم هدايا وحقائب أنشطة الأطفال المجانية، فضلاً عن توفير مكاتب إتمام إجراءات السفر للعائلات فقط وإمكانية استخدام عربة دفع أو مقعد سيارة، فهي تقدم «أسراراً» خاصة لضمان رحلة ممتعة ومريحة للعائلات التي لديها أطفال.

وبحسب الاتحاد للطيران، تحتوي بعض صالات المطارات الخاصة بها على غرف مخصصة للعائلات، وستدعو العائلات للصعود إلى الطائرة أولاً لمنحهم وقتاً إضافياً للاستقرار في مقاعدهم على متن الطائرة، وفي حال السفر مع عربة للأطفال، تشير الاتحاد إلى القيام بإيداعها ضمن الأمتعة المُسجلّة أو يمكنها أخذها من المسافر قبل صعود المسافر على متن الطائرة مباشرةً. وتنصح الناقلة المسافرين باختيار المقاعد قبل السفر للتأكد من جلوس أفراد العائلة مع بعضهم البعض، وبجعل الأطفال يجلسون بعيداً عن مقعد الممر لإبعاد الأيدي الصغيرة عن عربة الأطعمة والمشروبات الساخنة أثناء مرورها عبر الممر.

وكانت الاتحاد للطيران أطلقت تجربة جديدة متكاملة للأطفال والعائلات بالتعاون مع عالم وارنر براذرز أبوظبي، تضم منتجات تفاعلية جديدة تحاكي شخصيات «عالم وارنر براذرز» الكرتونية، من هدايا وألعاب ووجبات طعام تناسب أذواق الأطفال، إضافة إلى تجديد نظام ترفيه ليقدم تجربة ترفيهية مميزة.

وتنصح الناقلة أيضاً بتقديم لعبة أو كتاب أو مفاجأة جديدة للأطفال أثناء الرحلة، وإحضار سماعات الرأس الخاصة بالأطفال لمشاهدة فيلمهم المفضل على إي-بوكس، والتحضير لقائمة الأغراض التي سيحملها المسافر معه في مقصورة السفر للتخفيف من الأمتعة المحمولة على الطائرة، وتنصح الناقلة باستخدام عربة دفع صغيرة وتسليمها قبل الصعود إلى الطائرة مباشرة لتحرص الناقلة على أن تكون العربة في انتظار المسافر عند باب الطائرة عند الوصول، وتنصح أيضاً الناقلة بحزم أطعمة خفيفة في حال حدث أي تأخير وتجهيز عبوة مياه أثناء الإقلاع والهبوط، حيث ستساعد عملية بلع الماء آذان الأطفال أثناء تغيّر الضغط، فضلاً عن تجهيز المسافرين أنفسهم عند نقاط الأمن والتأكد من أن أي شيء سيحتاجون إلى إخراجه موجود في الجزء العلوي من حقيبتهم، وتنصح أيضاً بإحضار للأطفال ملابس إضافية في حالة وقوع أي أمور غير متوقعة.

وبحسب طيران الإمارات، تتوفر خدمات متعددة تضمن راحة العائلات وأطفالهم منها أولوية الصعود للطائرة، وفرصة استعارة عربة للأطفال للتنقل فيها داخل المطار وحتى قبل صعود الطائرة، والمناطق المخصصة لألعاب الأطفال، والتي تناسب جميع الفئات العمرية، والمطاعم والمرافق الترفيهية.

وأكدت طيران الإمارات، على موقعها الإلكتروني، ضرورة التعرف على قواعد أسعار تذاكر السفر الخاصة بالأطفال والتخطيط السليم للرحلات، من خلال التأكد من لوائح السلامة للأطفال والرضع، مثل لوائح السلامة المتعلقة باستخدام أحزمة تثبيت الرضع ومقاعد السيارة الخاصة بالأطفال وأسرّة الرضع، وفي حال اتباع الأطفال لنظام معين ضرورة إعلام الناقلة مسبقاً حتى تكون الوجبة جاهزة لهم على متن الطائرة، وغيرها من الإرشادات والنصائح.