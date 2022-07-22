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أسهم أوروبا تستقر بعد رفع سعر الفائدة

أسهم أوروبا تتجه صوب تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في شهرين (أرشيفية)
23 يوليو 2022 00:04

لندن (رويترز) 

استقرت الأسهم الأوروبية أمس في أعقاب رفع أكبر من المتوقع للفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي وانهيار الحكومة في إيطاليا، لكنها تتجه صوب تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في شهرين.
واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بعد أن عوضت مكاسب أسهم الطاقة خسائر بقية القطاعات في المعاملات المبكرة. وأنهى المؤشر جلسة متقلبة على ارتفاع الخميس.
واضطربت الأسواق بعد رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار أكبر من 50 نقطة أساس متوقعة.
وتراجعت الأسهم الإيطالية بعد جلسة عاصفة مع تأهب البلاد لانتخابات مبكرة في 25 سبتمبر بعد استقالة رئيس الوزراء ماريو دراجي في أعقاب انهيار حكومته الائتلافية.
وتتجه أسواق أوروبا نحو إنهاء الأسبوع على ارتفاع مع انحسار المخاوف المرتبطة بتقلص إمدادات الطاقة، وذلك بعد استئناف إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا بعد توقف بسبب أعمال صيانة.
وانخفض سهم بنك دانسك 2.6 بالمئة في حين تراجع سهم شيندلر السويسرية لصناعة المصاعد أربعة بالمئة بعد خفض الشركة توقعات الأرباح للعام الحالي. وتصدر سهم بيزلي التابعة لمجموعة لويدز أوف لندن للتأمين المكاسب على المؤشر ستوكس 600 بعد رفع توقعات الأرباح للعام بأكمله.

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