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مؤشر نيكاي يغلق عند أعلى مستوى في 6 أسابيع

مؤشر نيكاي يغلق عند أعلى مستوى في 6 أسابيع
22 يوليو 2022 18:52

طوكيو (رويترز) 

 ارتفع المؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أسابيع عند الإغلاق اليوم الجمعة مدعوما بمكاسب الأسهم المرتبطة بالنمو التي سارت على درب ارتفاعات في وول ستريت، وأسهم شركات الشحن التي صعدت بعد تسجيل مكاسب قوية.وزاد المؤشر نيكي 0.4 بالمئة ليغلق عند 27914.66 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ التاسع من يونيو.
وقفز المؤشر 4.2 بالمئة هذا الأسبوع ليحقق أكبر مكاسب أسبوعية منذ 25 مارس. كما ارتفع لسابع جلسة على التوالي، وهي أطول فترة صعود متصلة منذ نهاية مارس.
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.28 بالمئة إلى 1955.97 نقطة وسجل زيادة أسبوعية بنسبة 3.35 بالمئة.
وارتفعت الأسهم الأمريكية الخميس مدعومة بصعود ومكاسب قوية مساء للأسهم القيادية المرتبطة بالنمو مثل تسلا.
وارتفع سهم طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق الإلكترونية 1.34 بالمئة. 

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وصعد سهم دايكين لصناعة مكيفات الهواء 3.45 بالمئة.وقفز مؤشر قطاع الشحن 4.75 بالمئة بعد إعلان ثلاث شركات كبيرة توقعات أرباحها السنوية.
وصعد سهم كاواساكي كيسن 11.31 بالمئة في حين قفز سهم نيبون يوسن 4.02 بالمئة.
لكن أسهم شركات المرافق تراجعت. وانخفض سهم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية 8.3 بالمئة، وتراجع سهم شركة تشوبو للطاقة الكهربائية 2.75 بالمئة.

مؤشر نيكي الياباني
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