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الروبل الروسي يتراجع بعد خفض الفائدة

الروبل الروسي يتراجع بعد خفض الفائدة
22 يوليو 2022 18:50


موسكو (رويترز) 

انخفض الروبل الروسي متجاوزا 58 مقابل الدولار اليوم الجمعة لينزل إلى أضعف نقطة له خلال الصباح بعدما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة في العام الحالي بواقع 150 نقطة أساس إلى ثمانية بالمئة مما فاق التوقعات.وبحلول الساعة 1047 بتوقيت جرينتش، تراجع الروبل 1.9 بالمئة إلى 58.14 أمام الدولار بعد دقائق من إعلان قرار البنك المركزي. كما تراجع واحد بالمئة إلى 57.79 أمام اليورو في بورصة موسكو.
وأصبح الروبل العملة الأفضل أداء في العالم حتى الآن هذا العام، مدعوما بإجراءات اتخذت لحماية النظام المالي الروسي من العقوبات الغربية المفروضة على البلاد بسبب غزوها أوكرانيا في 24 فبراير شباط. وشملت هذه الإجراءات القيود المفروضة على سحب الأسر الروسية بسحب مدخراتها بالعملات الأجنبية.
وقبل 24 فبراير شباط، تم تداول الروبل بالقرب من 80 مقابل الدولار و85 مقابل اليورو.

الروبل الروسي
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