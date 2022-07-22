«التجاري الدولي» أول بنك إماراتي ينضم لـ «الميتافيرس»

دبي (الاتحاد)

أعلن البنك التجاري الدولي، عن إطلاق موقعاً افتراضياً له في عالم الميتافيرس ليكون بذلك أول بنك إماراتي يدخل هذا المجتمع.ويعد البنك التجاري الدولي، أحد البنوك الرائدة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، وسيكون أول بنك إماراتي يطلق موقعاً افتراضياً على أرض Decentraland في عالم الميتافيرس، وتعتبر أرض "ديسنترالاند" عالم رقمي متكامل يعتمد تقنية البلوك تشين الآمنة.

وتعليقاً على إطلاق موقع الميتافيرس الافتراضي والخاص بالبنك التجاري الدولي، قال السيد علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي: "نحن فخورون بأن نكون أول بنك إماراتي في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد الأوائل في الشرق الأوسط بتقديم تجربة الميتافيرس لعملائنا وموظفينا، والتي نعتقد أنها تجربة قوية وشهادة على دعمنا القوي وإيماننا برؤية الدولة في مجال الريادة والابتكار عالمياً. ولمواكبة الاقتصاد الرقمي بشكل متزايد وإعادة ابتكار تجربة العملاء من منظور رقمي، يجب على قطاع الخدمات المصرفية أن يتخذ بعض الخطوات الشجاعة والمبتكرة، ولذلك حرصنا على المشاركة في هذه الرحلة ونكون السباقين في خلق تجربة الميتافيرس لعملائنا. نحن نهدف إلى تعزيز التكامل بين العالمين الحقيقي والافتراضي، وسنواصل تنفيذ مبادرات الرقمنة الجديدة واستخدام أحدث التقنيات المتقدمة لخدمة عملائنا بشكل أفضل ".

يعتبر عالم الميتافيرس سلسلة من العوالم الافتراضية الرقمية، حيث يمكن للمستخدمين التنقل والتفاعل واكتشاف الخدمات وحتى الوصول إليها باستخدام صور أو شخصيات رمزية للمتعاملين تسمى "الآفاتار" حيث يكون هناك آفاتار خاص لكل مستخدم. ولقد بُني عالم الميتافيرس على التقنيات المتقدمة مثل الواقع المعزز، والافتراضي والبلوك تشين، وهي الحلقة الرئيسية التي تربط العالم المادي والرقمي معاً.