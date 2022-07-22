10.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 10.9 مليار درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 1979 مبايعة بقيمة 5.13 مليار درهم منها 263 مبايعة للأراضي بقيمة 1.46 مليار درهم و1716 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.67 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 167 مليون درهم في منطقة برج خليفة تليها مبايعة بقيمة 71 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 130 مبايعة بقيمة 328 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 93 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 39 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة المركاض. وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 195 مبايعة بقيمة 297 مليون درهم، تلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 135 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 133 مبايعة بقيمة 352 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 5.09 مليار درهم منها 54 رهنا للأراضي بقيمة 4.26 مليار درهم و357 رهنا للفلل والشقق بقيمة 834.38 مليون درهم، أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 4 مليارات درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 112 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 119 هبة بقيمة 719.57 مليون درهم، أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 196 مليون درهم وأخرى في منطقة السوق الكبير بقيمة 85 مليون درهم.

