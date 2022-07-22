«أباكس» تنضم لمبادرة التمكين الإلكتروني في «صندوق خليفة»



أبوظبي (وام)

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع انضمام شركة "أباكس" لحلول تكنولوجيا المعلومات إلى مبادرة التمكين الإلكتروني التي تهدف لتمكين رواد الأعمال في أبوظبي من التحول الرقمي الشامل لمشاريعهم وتعزيز تنافسيتها ومساهمتها في الاقتصاد الرقمي.

وتوفر الشركة الرسمية المزودة لبرنامج "سيج" في الشرق الأوسط لأعضاء صندوق خليفة حزما متخصصة لتمكينهم رقميًا من خلال إقامة جلسات توعية حول حلول التحول الرقمي، وندوات تعليمية عبر الإنترنت حول تكنولوجيا "سيج"، وورش عمل متخصصة حسب القطاعات التي ينتمون إليها، كما ستدعمهم "أباكس" بالترويج لأعمالهم على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وستخصهم بأسعار تفضيلية لبرامج "سيج " لحلول ال "إي آر بي".

وتقدم "أباكس" أيضًا من خلال شراكتها مع صندوق خليفة في برنامج التمكين الإلكتروني لأعضائه مجموعة متنوعة من الحزم الحصرية التي تتضمن: برامج تخطيط موارد المؤسسات، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة علاقات العملاء، وبرامج سوفت وير المحاسبة، وحلول المشاريع الصغيرة.

ريادة الأعمال

وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة لتطوير المشاريع:" نسعى في صندوق خليفة باستمرار لإيجاد سبل جديدة ومبتكرة تخدم النظام البيئي لريادة الأعمال في الإمارات، وساهمت شراكاتنا المتبادلة التي عقدناها ضمن برنامج التمكين الإلكتروني في إتاحة الموارد والمنتجات أمام رواد الأعمال الأعضاء في الصندوق وإلهامهم بالمعارف والخبرات من قبل رواد الصناعة وخبرائها في مختلف القطاعات".

وأعربت عن سعادتها بانضمام شركة "أباكس" الرائدة إلى شركاء برنامج التمكين الإلكتروني مما سيتيح الوصول إلى خدمات ومنتجات برنامج "سيج" المتطورة أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها تمكين الشركات وتوفير الدعم اللازم لها للارتقاء إلى مستوى متقدم من التحول الرقمي".

ولفتت إلى أن انضمام "أباكس" يعزز من قيمة برنامج التمكين الإلكتروني وتفوقه كمبادرة مؤثرة بشكل مباشر في تطوير ودعم رواد الأعمال في إدارة مشاريعهم وتنمية فرص نجاحها، إذ يواصل صندوق خليفة التزامه بالمساهمة في تطوير بيئة ريادة الأعمال في الإمارات وجعلها واحدة من الأفضل بين دول العالم من خلال تقديمها ساعات مكثفة وثرية من الاستشارات والبرامج القيمة لرواد الأعمال، وإتاحة وصولهم إلى منتجات وخدمات فريدة وحصرية".

نشر الحلول

من جهته قال سونيل ماثيو، المؤسس والمدير الإداري لشركة أباكس لحلول تكنولوجيا المعلومات: " هدفنا هو تمكين ودعم رؤية أصحاب الأعمال والرواد في مجال الأعمال، والإسراع بتحقيق رؤيتهم من خلال إضافة قيمة ملموسة وحقيقية في نشر الحلول التقنية وذلك من خلال دمج الأشخاص المناسبين والعمليات والتقنيات المناسبة ".

وفي إطار هذه الشراكة، ستقدم شركة أباكس مجموعة من الخدمات والحلول لأعضاء صندوق خليفة لتطوير المشاريع، مثل تقديم جلسات توعية تدعم التحول الرقمي، وندوات تعليمية عبر الإنترنت / وفعاليات حول تقنيات سيج "Sage technologies" واستخداماتها ذات الصلة بقطاعات الإعمال والصناعة، والخدمات السحابية وإدارتها، والتنفيذ وخدمات الدعم، حيث سيتم توفيرها من خلال أسعار تفضيلية لأعضاء صندوق خليفة لتطوير المشاريع. " KFED ".

كان صندوق خليفة قد أطلق مبادرة التمكين الإلكتروني في سبتمبر 2020 بهدف تمكين رواد الأعمال في أبوظبي من التحول الرقمي الشامل لمشاريعهم وتعزيز تنافسيتها ومساهمتها في الاقتصاد الرقمي.

وانضم إلى البرنامج منذ انطلاقه مؤسسات وشركات رائدة محليًا وعالميًا من بينها "أمازون"، و"خدمات أمازون ويب"، و"أكشاك"، و"إي باي"، و"اتصالات"، و"مايكروسوفت"، و"نون"، و"نون بابيمينتس".