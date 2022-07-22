86 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في أسبوع

أبوظبي (وام)

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال تداولات الأسبوع بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يربو على 86 مليار درهم بالتزامن مع انطلاق ماراثون نتائج الشركات والبنوك المدرجة عن النصف الأول من العام الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.456 تريليون درهم في نهاية الأسبوع الماضي إلى 2.551 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الحالي، موزعة بواقع 2 تريليون للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و549.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة خلال الأسبوع بأكثر من 7.14 مليار درهم موزعة بواقع 6.07 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.06 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على أكثر من 1.15 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 66 ألف صفقة.

وضخ المستثمرون الأجانب ما يناهز 279 مليون درهم في الأسواق خلال الأسبوع كمحصلة شراء بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.66 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.38 مليار درهم.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام خلال الأسبوع بنسبة 5.14% أو ما يعادل 472.7 نقطة ليغلق عند 3256.96 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع الحالي، مقابل 3160.22 نقطة في نهاية الأسبوع الماضي مع نمو قطاعات البنوك والعقار والاتصالات.

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي نمو أسهم مثل «أبوظبي التجاري» بنسبة 12.2% و«أبوظبي الأول» 7.42% و«مجموعة الإمارات - إي آند» 7.42% و«الدار العقارية» 5.92% و«أدنوك للحفر» 4.89% و«العالمية القابضة» 2.88% مع تصدره قائمة النشاط بعد استقطابه سيولة بأكثر من 1.6 مليار درهم. وارتفع سهم مصرف «أبوظبي الإسلامي» بنسبة 4.59% مع إعلان المصرف تحقيقه نمواً في صافي أرباحه على أساس سنوي بنسبة 30% لتصل إلى 1.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي العام خلال الأسبوع بنسبة 3.06% أو ما يوازي 96.7 نقطة ليقفز من مستوى 3160.22 نقطة مغلقاً عند 3256.96 نقطة بدعم رئيسي من مكاسب قطاعات البنوك والاستثمار والعقار والنقل والاتصالات.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم مثل «دبي الإسلامي» بنسبة 3.75% و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 3.22% و«إعمار العقارية» 3.9% و«إعمار للتطوير» 6.6% وسهم «سوق دبي المالي» بنسبة 5.5% و«دبي للاستثمار» 5% و«العربية للطيران» 2% و«أرامكس» 2.5%.

وزاد سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» بأكثر من 7% مع إعلان الشركة ارتفاع صافي أرباحها في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 26.2% إلى 303 مليون درهم، فيما وافق مجلس إدارتها على توزيع أرباح نقدية نصف سنوية بواقع 0.11 درهم لكل سهم.

وصعد سهم «تعاونية الاتحاد» في أول أسبوع تداول بنسبة 2.56% مغلقاً عند 4 دراهم بعد التداول على 14.7 مليون سهم بقيمة 54.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 1066 صفقة.