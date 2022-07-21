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الأسهم المحلية تربح 32.3 مليار درهم

الأسهم المحلية تربح 32.3 مليار درهم
22 يوليو 2022 00:47

أبوظبي (وام)

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي في ختام جلسة أمس. 
وتجاوزت المكاسب السوقية للأسهم المُدرجة 32.3 مليار درهم، مع ارتفاع رأس المال السوقي من 2.508 تريليون درهم في نهاية جلسة الأربعاء، وصولاً إلى 2.541 تريليون درهم بنهاية أمس، موزعة بواقع 1.991 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية و549.74 مليار درهم لسوق دبي المالي. 
ومع نهاية تداولات أمس، تكون الأسواق المحلية قد رفعت مكاسبها السوقية إلى ما يربو على 91 مليار درهم، في غضون الجلسات الست الماضية، مقارنة بنحو 2.45 تريليون درهم في جلسة 13 يوليو الماضي. 
وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام بنسبة 2.28%، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية منذ 30 مايو الماضي ما يوازي شهراً ونصف الشهر، ليغلق عند مستوى 9589.01 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.38%، مسجلاً أكبر صعود في يوم واحد منذ 7 يوليو الماضي، ليبلغ مستوى 3256.07 نقطة.

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