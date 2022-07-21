إضافة فواتير «الاتحاد للماء والكهرباء» إلى التقارير الائتمانية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن تضمين البيانات الرئيسة لفواتير خدمات الكهرباء والماء التي توفرها شركة الاتحاد للماء والكهرباء للمتعاملين في المناطق التي تغطيها على امتداد دولة الإمارات، بما في ذلك إمارات عجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، لتصبح جزءاً من المعلومات البديلة الواردة في التقارير الائتمانية للأفراد والشركات.

وقامت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بإضافة الالتزامات المالية الناتجة عن فواتير الخدمات الصادرة عن شركة الاتحاد للماء والكهرباء وبيانات العملاء المرادفة إلى سجلها الائتماني مؤخراً، وذلك في إطار التزامها بتوسيع بيانات سجل معلوماتها الائتمانية ليشمل التزامات الدفع الحالية في القطاعات غير المالية، بما يصب في نهاية المطاف في صالح مستخدمي التقارير والتقييمات الائتمانية في الدولة.

وقال مروان لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إن التعاون مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء يعكس التزامنا المستمر بتوسيع استخدام المنتجات المتطورة التي توفرها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، ما يسمح لشريحة أوسع من الأفراد والشركات بإضافة المعلومات البديلة إلى سجلاتهم الائتمانية، وستمكّن عملية إضافة بيانات خدمات المرافق التي تقدمها الشركة المشتركين والمستخدمين من إجراء تقييمات وقرارات ائتمانية أفضل.

من جهته قال محمد محمد صالح، مدير عام شركة الاتحاد للماء والكهرباء، إن التعاون المبرم مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، والذي سيتاح من خلاله تضمين البيانات المتعلقة بفواتير خدمات الكهرباء والماء، لتصبح جزءاً من المعلومات الواردة في التقارير الائتمانية للأفراد والشركات، تمثل مساهمةً من الاتحاد للماء والكهرباء في كفاءة التقارير المذكورة ورفع درجة اعتماديتها وموثوقيتها.