الإمارات تشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، الذي عقد اليوم على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، وهو الاجتماع التحضيري للدورة الـ 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والمقرر عقدها في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مطلع نوفمبر القادم.

ترأس وفد الدولة نيابة عن معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد.

وقال الكيت خلال الاجتماع، إن دولة الإمارات حريصة على مشاركة تجربتها الرائدة لإرساء منظومة عمل حديثة ومستدامة، تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، من خلال وضع سياسات وتشريعات استباقية من شأنها دعم وتطوير مسيرة العمل العربي المشترك، وتكريس التعاون نحو قطاعات اقتصاد المستقبل، بما يحقق مزيداً من النمو والازدهار للشعوب العربية كافة، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة الداعمة دائماً للمبادرات الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها ضمان استدامة الاقتصادات العربية.واستعرضت دولة الإمارات خلال الاجتماع مبادراتها المبتكرة الرامية إلى دفع مسيرة العمل العربي المشترك نحو مستويات أكثر زخماً في مجالات اقتصاد المستقبل والتي تركزت حول 3 ملفات رئيسية شملت «الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي»، و«التعاون الفضائي العربي المشترك»، فضلاً عن «مختبر التشريعات التخصصي».

وأشاد المشاركون في الاجتماعات بجهود دولة الإمارات واستعراض تجاربها المتميزة اقتصادياً مع الدول العربية، وناقش المجلس عدداً من المواضيع المهمة المطروحة على جدول أعماله، من أبرزها التقدم المحرز لاستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات المتعلقة بقطاعات الاقتصاد الرقمي، وتعزيز النمو الاقتصادي عربياً في مرحلة ما بعد الجائحة، إضافة إلى البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، والاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية (2021-2030).