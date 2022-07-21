«الاتحاد للطيران»: رحلات زنجبار مستمرة حتى يناير المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الاتحاد للطيران، اليوم، عن تمديد خدماتها بين زنجبار وأبوظبي حتى تاريخ 14 يناير 2023.ستتواصل الخدمة وفق الجدول القائم بمعدّل ثلاث رحلات في الأسبوع لغاية 26 نوفمبر، وستضاف إليها رحلة أسبوعية رابعة تلبية لزيادة الطلب في موسم الأعياد ورأس السنة.

وستتم خدمة الرحلات عبر طائرة إيرباص A320 الحديثة، متيحة للمسافرين فرصة للاستمتاع بمجموعة من خيارات السفر إلى أرخبيل المحيط الهندي المذهل.

في هذا الخصوص، تحدّث مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات والشحن، قائلاً: «تُعدّ زنجبار واحدة من بين عدد من الوجهات المدهشة التي تخدمها الاتحاد للطيران، ونتطلع قدماً للترحيب بالمزيد من السياح والمسافرين لاستكشاف الطبيعة الرائعة لهذه الجزر الفريدة.»

وأضاف: «برهنت رحلاتنا الموسمية إلى زنجبار شعبيتها الواسعة بين ضيوفنا من دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى امتداد أوروبا وخاصة النمسا وألمانيا وسويسرا وفرنسا وإيطاليا. وتمضي الاتحاد قدماً نحو تحقيق رقم قياسي في أعداد المسافرين الذين نقلتهم، والذي سيتجاوز 10 آلاف مسافر في الأسابيع القليلة القادمة.»