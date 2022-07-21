الجمعة 22 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«الاتحاد للطيران»: رحلات زنجبار مستمرة حتى يناير المقبل

«الاتحاد للطيران»: رحلات زنجبار مستمرة حتى يناير المقبل
21 يوليو 2022 17:32

أبوظبي (الاتحاد)
 أعلنت الاتحاد للطيران، اليوم، عن تمديد خدماتها بين زنجبار وأبوظبي حتى تاريخ 14 يناير 2023.ستتواصل الخدمة وفق الجدول القائم بمعدّل ثلاث رحلات في الأسبوع لغاية 26 نوفمبر، وستضاف إليها رحلة أسبوعية رابعة تلبية لزيادة الطلب في موسم الأعياد ورأس السنة.
وستتم خدمة الرحلات عبر طائرة إيرباص A320 الحديثة، متيحة للمسافرين فرصة للاستمتاع بمجموعة من خيارات السفر إلى أرخبيل المحيط الهندي المذهل.
في هذا الخصوص، تحدّث مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات والشحن، قائلاً: «تُعدّ زنجبار واحدة من بين عدد من الوجهات المدهشة التي تخدمها الاتحاد للطيران، ونتطلع قدماً للترحيب بالمزيد من السياح والمسافرين لاستكشاف الطبيعة الرائعة لهذه الجزر الفريدة.»
وأضاف: «برهنت رحلاتنا الموسمية إلى زنجبار شعبيتها الواسعة بين ضيوفنا من دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى امتداد أوروبا وخاصة النمسا وألمانيا وسويسرا وفرنسا وإيطاليا. وتمضي الاتحاد قدماً نحو تحقيق رقم قياسي في أعداد المسافرين الذين نقلتهم، والذي سيتجاوز 10 آلاف مسافر في الأسابيع القليلة القادمة.»

الاتحاد للطيران
آخر الأخبار
رئيس دورتموند يتحدى البايرن
الرياضي
رئيس دورتموند يتحدى البايرن
اليوم 19:12
لوكلير الأسرع في تجارب «فورمولا فرنسا»
الرياضي
لوكلير الأسرع في تجارب «فورمولا فرنسا»
اليوم 19:10
بمرسوم أصدره محمد بن راشد.. تعديل بعض أحكام مرسوم تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة في إمارة دبي
الاقتصادي
تعديل بعض أحكام مرسوم تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية في دبي
اليوم 18:57
أسعار النفط تتراجع مع ضعف توقعات الطلب
الاقتصادي
أسعار النفط تتراجع مع ضعف توقعات الطلب
اليوم 18:56
الدولار في طريقه لتسجيل خسائر أسبوعية
الاقتصادي
الدولار في طريقه لتسجيل خسائر أسبوعية
اليوم 18:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©