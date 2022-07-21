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الاقتصادي

الإمارات تستضيف المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية نوفمبر المقبل

مقر هيئة تنظيم الاتصالات (الاتحاد)
21 يوليو 2022 17:01

جنيف (وام)
أعلن الاتحاد الدولى للاتصالات فى جنيف اليوم الخميس عن استضافة دولة الامارات العربية المتحدة للمؤتمر العالمى المقبل للاتصالات الراديوية الذى سيعقد فى مركز دبى التجارى العالمى فى الفترة من 20 نوفمبر الى 15 ديسمبر 2023. 

ولفت الاتحاد الذى رحب بهذه الاستضافة الى ان المؤتمر الذى يعقد كل أربعة سنوات لتحديث لوائح الراديو هو المعاهدة الدولية الوحيدة التى تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل المستقرة وغير المستقرة بالنسبة للارض، مشيرا إلى أن المؤتمر سيجمع السطات الحكومية الوطنية وهيئات تنظيم الاتصالات مع ممثلى مستعملى خدمات الاتصالات الراديوية ومورديها الرئيسيين من اجل اجراء مناقشات سياساتية وتنظيمية تقنية بالغة الاهمية على الصعيد العالمى. 

وقال المهندس ماجد سلطان المسمار المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية فى دولة الامارات فى بيان اليوم ان الامارات وبوصفها مركزا رئيسيا ورائدا عالميا فى مجال الاقتصاد الرقمى تحرص على دعم الاتحاد فى المهمة الحيوية المتمثلة فى تخصيص الموارد العالمية مثل طيف الترددات الراديوية وموقع المدارات الساتلية من اجل انشاء نظام عالمى للاتصالات يتسم بالسلاسة والموثوقية والابتكار. 

من ناحيته قال ماريو مانيفيتش مدير مكتب الاتصالات الراديوية بالاتحاد الدولى للاتصالات ان المؤتمر العالمى لعام 2023 سيؤدى دورا رئيسيا فى تشكيل الاطار التقنى والتنظيمى المستقبلى لتوفير خدمات الاتصالات الراديوية فى جميع البلدان واضاف ان ينبغى ألا تكون الفرص الاقتصادية التى تجلبها التكنولوجيا متاحة للبعض فقط وانما ينبغى ان تكون متاحة للجميع. 

وبحسب بيان الاتحاد الدولى للاتصالات فان المؤتمر وجمعية الاتصالات الراديوية التى ستعقد فى نفس المكان فى الفترة من 13 الى 17 نوفمبر 2023 حيث من المتوقع ان يحضرهما حوالى 4 ألاف مندوب من الدول الاعضاء بالاتحاد والبالغ عددها 193 دولة كما سيحضر وبصفة مراقب ممثلون لاعضاء قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد والبالغ عددهم 278 عضوا.

هيئة تنظيم الاتصالات
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