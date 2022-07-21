«ويز إير أبوظبي»: 1.84 مليار درهم استثمارات جديدة العام الجاري

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تضخ شركة «ويز إير أبوظبي» 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار) في استثمارات جديدة للشركة حتى نهاية العام الجاري 2022 ما سيرفع إجمالي استثماراتها إلى مليار دولار، بحسب أوين جونز، رئيس قسم التطوير في الشركة ل «الاتحاد» أمس.

وقال جونز: تعمل ويز إير أبوظبي منذ 18 شهراً وتجاوز عدد الركاب الذين سافروا عبر خطوطها 750 ألف راكب حتى الآن، وخلال النصف الأول من عام 2022، بلغ عدد طائرات ويز إير أبوظبي التي دخلت الخدمة 4 طائرات، مع وجود خطة لإدخال طائرتين جديدتين قبل نهاية العام الجاري، ليصبح عدد أسطولها 6 طائرات.

وأضاف: تُعدّ أبوظبي من الأسواق الهامة في المنطقة بالنسبة لمجموعة ويز إير التي تسعى إلى تعزيز نموها في هذه السوق، إذ يتماشى هذا الطموح مع استراتيجية المجموعة «ويز إير 500» والتي تهدف من خلالها إلى تشغيل 500 طائرة بحلول عام 2030.

وقال إن الشركة عززت من حضورها في أوروبا خلال جائحة كوفيد-19، إذ تعد اليوم ثالث أكبر شركة طيران في إيطاليا، مؤكداً أن منطقة الشرق الأوسط، وخاصة أبوظبي تعتبر من الأسواق التي ستعزز من قدرة المجموعة على تحقيق استراتيجية «ويز إير 500»

وقال: «تتطلع ويز إير أبوظبي إلى تحسين نتائجها المالية خلال الأشهر القادمة بالتزامن مع زيادة نسبة الإشغال التي تشهدها رحلات الشركة، والتي من شأنها أن تحد من التكاليف التشغيلية وترسخ من مكانة الشركة كواحدة من أكثر شركات الطيران كفاءة في السوق».

وأضاف: «يستند نموذج عمل ويز إير على نسبة الإشغال العالية للرحلات الجوية وتعزيز أعداد المسافرين الذين يستخدمون خطوط الشركة، مما يجعلها واحدة من أكثر شركات الطيران كفاءة من ناحية التكاليف».

وقال: «يعزز انخفاض تكاليف العمليات التشغيلية لشركة ويز إير الأسعار التنافسية التي توفرها الشركة في السوق، وهذا ما ساعدها في تحقيق النمو المطرد خلال فترة قصيرة».

وأوضح أنه على صعيد التنافسية مع شركات الطيران الأخرى، ترى ويز إير أنها قادرة على المنافسة مع الشركات الأخرى في السوق المحلية، وذلك بفضل الأسعار التنافسية لرحلاتها، والتي تجعل من خيار السفر جواً متاحاً لشريحة أكبر من الناس في دولة الإمارات الذين لا يقدرون عادة على تحمل التكاليف العالية للسفر الجوي.

وقال: يعمل حالياً لدى ويز إير أبوظبي 200 موظفاً وموظفة من مختلف الجنسيات، وسيتضاعف هذا الرقم قبل نهاية العام الجاري ليبلغ 400 موظف بالتزامن مع دخول المزيد من الطائرات إلى أسطول «ويز إير أبوظبي».

وعلى صعيد الاستثمار في القطاع، أوضح جونز أن الشركة ضخت استثمارات بقيمة نصف مليار دولار لتحسين أسطولها الجوي، وهذا المبلغ سيتضاعف بحلول نهاية العام.

وبالنظر إلى التضخم الذي تشهده الأسعار في مختلف القطاعات، تحرص ويز إير على توفير رحلاتها الجوية بأسعار مدروسة وتنافسية مستفيدة بذلك من تكاليفها التشغيلية المنخفضة ونسبة الإشغال العالية لرحلاتها الجوية.

وأعلنت الشركة أمس أنها ستبدأ تسير رحلات يومياً من أبوظبي إلى الكويت، بينما ستسير أربع رحلات أسبوعياً أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد من أبوظبي إلى مالي، المطار الدولي الرئيسي في جزر المالديف التي تقع في المحيط الهندي، وذلك اعتبارا من أكتوبر المقبل.

وقال جونز: إن إطلاق المسارين الجويين الجديدين لشركة ويز إير أبوظبي، يؤكد التزامنا بدعم قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات من خلال ربط عاصمتها بالعديد من الوجهات الشهيرة لقضاء العطلات على المستويين الإقليمي والعالمي.

وساهم تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19 وإلغاء الحاجة لإجراء اختبار PCR للمسافرين الحاصلين على اللقاح في تبسيط إجراءات السفر من جديد وتسهيل الرحلات المفاجئة غير المخطط لها.