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الأسهم المحلية تربح 21.4 مليار درهم

الأسهم المحلية تربح 21.4 مليار درهم
21 يوليو 2022 00:33

أبوظبي (وام)

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الخامسة علي التوالي في ختام تداولات أمس، بدعم مكاسب الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك، بالتزامن مع إنطلاق مارثون إفصاحات الشركات والبنوك المدرجة عن نتائجها للنصف الأول من العام الجاري. 
وتجاوزت المكاسب السوقية للأسهم نحو 21.4 مليار درهم، مع ارتفاع القيمة السوقية من 2.487 تريليون درهم في نهاية جلسة يوم الثلاثاء، وصولاً إلى 2.508 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.
وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 9375.12 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.79% بالغاً مستوى 3211.66 نقطة. 
واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 1.47 مليار درهم موزعة بواقع 1.25 مليار درهم في سوق أبوظبي، و219.24 مليون درهم في سوق دبي المالي، وذلك بعد التداول على أكثر من 228.8 مليون سهم، عبر تنفيذ 13.37 ألف صفقة. 
وتعزز أداء سوق أبوظبي مع ارتفاع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 1.49% ليغلق عند 19.08 درهم مستقطباً سيولة بنحو 265.17 مليون درهم، كما صعد «اتصالات الإمارات - إي آند» بنحو 4.6% إلي 27.24 درهم، وزاد «الدار العقارية» بنسبة 1.77% إلي 4.61 درهم، فيما تصدر «العالمية القابضة» النشاط جاذباً سيولة بنحو 323.6 مليون درهم وأغلق مستقراً عند 284 درهم. 
فيما دعم صعود سوق دبي ارتفاع سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2% إلي 12.7 درهم، و«دبي الإسلامي» بنسبة 1.08% إلي 5.57 درهم، كما زاد «ديوا» بنسبة 0.39% و«تيكوم» بنسبة 0.42%، وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً أكثر من 71 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.56% إلى 5.37 درهم.

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